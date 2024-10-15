貸款金額高達18億！她莫名變保人崩潰報警...銀行回應了

▲李女驚訝發現，自己莫名其妙揹了18億元貸款的債務。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名李姓女子控訴，在查詢徵信時，發現自己成為一筆合計3.96億人民幣（約新台幣18億元）的保證人，但自己從未幫人作保。對此，銀行端回應，此次事件是因同名客戶的徵信資訊報送過程中，因信貸人員操作失誤造成徵信誤報。

根據陸媒《紅星新聞》報導，李女表示，曾與涉事的上海華瑞銀行方面進行溝通並查看涉及款項借貸合同、保證合同，發現當事人與實際保證人重名，但合同上的身份證等資料無誤，疑似為銀行錯誤登記導致。

報導指出，初步了解，這筆借貸確實出現了重名相關情況。上海華瑞銀行處表示，此次事件是因同名客戶的徵信資訊報送過程中，因信貸人員操作失誤造成徵信誤報，該情況與主業務借款人上海理業供應鏈管理有限公司完全無關，已於10月9日及時完成資訊修正。

上海華瑞銀行處指出，「對於這次事件給李女帶來的困擾與不便，我們深感抱歉，並第一時間誠摯地向李女表達了我們的歉意。目前，我們正積極與李女溝通，以協商提供合理的補償方案，力求盡快解決此事。 」

為何會操作失誤造成徵信誤報？當事人李素芬身分資訊是否外洩？關於這一問題，華瑞銀行工作人員回應，暫時不了解報送過程具體情況，但不存在資訊外洩。

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