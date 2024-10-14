玄奘男大生虐貓非首例！學長2周虐死51隻　冰箱驚見貓屍

▲玄奘大學男大生虐貓非首例，早在3年前同系學長曾在短短2周內虐死至少51隻動物。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

玄奘大學心理系大四張姓學生，日前被發現以襪子對著三花貓「樂樂」的脖子纏繞，造成樂樂搶救不及死亡，只因不滿牠不乖乖吃藥，事件曝光後也瞬間引發輿論撻伐。對此，玄奘大學也緊急出面發表聲明，將依規定對其懲處，並為樂樂設置「祈福亭」；而本刊也獨家掌握，早在3年前同樣姓張且同為玄奘大學心理系的張姓男子，其虐死的貓隻、天竺鼠與寵物鼠數量遠超其學弟，粗估2周內就虐死至少51隻動物。

據了解，現年25歲的張姓男子當時就讀玄奘大學心理系，卻被發現其不斷前往收容所或是在網路上領養貓隻，且張男將貓咪領養回家後，數天就會「因故」死亡，次數頻繁高到讓愛媽起疑，轉而通報新竹縣議員朱健銘。幾人進入張男家中後，儘管並未找到貓屍等直接證據，卻在張男家中找到一張染血的寵物墊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，張男疑似在情緒上頭後，便會對貓咪下手，但因其領養頻率高到離譜，讓愛媽起疑後，開始互相告知，宣導不讓張男領養貓咪，張男竟開始轉而向大連鎖寵物店開始購買「便宜」的天竺鼠與寵物鼠回家，經查張男短短一周內就至少購買了約10隻寵物鼠或天竺鼠，只是這些寵物最終也全數離奇失蹤。

更過分的是，張男在領養後造成貓咪或寵物鼠死亡後，還會傳訊息詢問飼主，貓咪或老鼠「怎麼會突然死亡？」讓他覺得「相當難過」。其同住在一棟樓內的學妹，也曾聽到張男房間內傳出貓咪慘叫聲，上門詢問後，發現一隻橘白貓牙齒斷裂，事後張男表示不知為何牙齒會斷裂，因而將貓咪轉由學妹飼養。

新竹縣議員朱健銘與流浪動物珍愛協會理事長黃宣富獲報後，也立即前往張男住處質問，竟驚悚的在張男租屋處的冰箱內發現一隻已明顯死亡的黑貓，事後更查出張男還疑似摸著已死亡的黑貓頭，將相關照片拍下傳給尋找領養人的飼主，以此證明自己「真的很愛貓」，驚悚行為令人髮指。

▲曾就讀玄奘大學的張姓男子，其疑似還拍下他撫摸疑似已經死亡的黑貓照片，向欲尋找領養人的飼主證明「自己很愛貓」。（圖／民眾提供）

延伸閱讀

▸ 拒買名牌包！恐怖女友當場「抓破毛衣」爆血痕 他在家連上廁所都不准

▸ 小資女讓男友來過夜「一次收1600元」 自豪存錢妙招網看傻：很快變單身

▸ 陸33歲人妻7天愛上24歲鮮肉武僧 出錢共赴酒店連日「激烈禪修」