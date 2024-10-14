鍾小平服務處遭屎襲怒告！田山盛國道歉「20秒就完成」：真忍不住

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平服務處13日慘遭「屎襲」，警方追查後赫然發現，竟是「抗議常客」田山盛國涉案，立即立案調查。鍾小平得知後，今(14日)上午也前往中正二分局提告；未料田山盛國搶先一步到場堵人，並帶咖啡向鍾小平致歉，稱「當時肚子痛，我20秒就完成了，真的忍不住」。但鍾並未接受，拒絕與田山盛國碰面。

▲田山盛國13日上午前往鍾小平服務處門口排泄，留下穢物後隨即離去。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警中正二分局表示，南昌路派出所員警13日上午巡簽至民代的服務處，發現門前遭人放置排泄物，立即展開追查，調閱周邊監視器畫面逐一分析後，立即鎖定有「抗議常客」之稱的田山盛國(45歲)涉案，隨後將其查緝到案。

田山盛國到案後供稱，當天上午到鍾小平服務處是有事情想找議員商量，看看鍾小平有沒有從基隆回來，「不要不管萬華的事，跑去基隆蹭幹嘛」，但一上來就突然腹痛、內急，實在忍不住之下，才會不小心「就地排泄」。但警方訊後仍依毀損罪、廢棄物清理法將田山盛國送辦。

▲田山盛國今早提著咖啡到中正二分局向鍾致歉，強調當時自己只花了20秒，是真的忍不住。（圖／記者黃彥傑翻攝）

今(14日)上午鍾小平也親自前往中正二分局提出告訴，未料田山盛國搶先一步前往警局堵人，並帶著咖啡表示要親自向鍾道歉，強調「人有三急，實在沒辦法，(昨天)早上到服務處突然肚子痛，真的忍不住，就在地墊上拉了一泡屎，真的很不好意思啦」、「大家都是國民黨黨員，就不要那麼計較」。對於現場媒體詢問為何不去找廁所？田山盛國則理直氣壯回應，「那邊很難借廁所，早上10點餐廳也沒開，我是真的來不及，我20秒就完成了，是真的是肚子痛！說真的我自己都覺得丟臉、都嚇到了，就趕快跑走。」

田山盛國現場還不忘酸鍾小平，「我是要他趕快從基隆回來，跑去那邊幹嘛？前一晚大家都去他不去，選舉那天跑去違反選罷法，他再有錢也不能這樣子嘛，對不對？有錢多關照萬華的弱勢好不好，秋天到了多捐點物資嘛！」

而鍾小平抵達警局發現田山盛國後，立即拒絕碰面，並強調不會接受道歉，怒斥田山盛國「憑什麼來堵我？這是很不禮貌的事情，完全不尊重人、令人厭惡」，還稱田山盛國「就是罔顧法紀的慣犯、根本沒有悔過之心」，一定要給他一個警告，直言「面對司法吧！」

▼鍾小平堅持報案提告，強調不會接受道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝）