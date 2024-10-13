矢板明夫揭最新民調！　7成日本人認台灣主權獨立、贊成台日建交

▲政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

日本資深媒體人矢板明夫成立的「印太戰略智庫」，12日公布「日本人對台灣及台海問題的認知」的民意調查，結果顯示，超過7成日本民眾認為台灣是主權獨立國家、贊成與台灣建立正式外交關係，高達半數受訪者認為台海未來10年內不會發生戰爭。

矢板明夫指出，自己剛剛成立的「印太戰略智庫」，12日公布一項「日本人對台灣及台海問題的認知」的民調。這項調查是由「印太戰略智庫」在9月下旬，透過與日本「產經新聞」長期合作的「博克斯」民調公司進行的。

此民調結果顯示，71.2%日本民眾視台灣為主權獨立國家，僅8.2%認為台灣是中國一部分、也有71.1%民眾贊成日本和台灣建立正式外交關係。

▼「印太戰略智庫」12日公布「日本人對台灣及台海問題的認知」民調。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫，下同）

針對台海局勢，50%日本民眾認為未來10年內不會發生戰爭，23.6%認為可能爆發衝突。而美國是否會出兵援台這個問題，有52.1%認為美國不會直接參戰，但會提供支持，39.1%認為會出兵，只有8.9%認為美國不會幫助台灣。

另外，對於日本在台海局勢所扮演的角色，有46.6%主張向台灣提供法律允許範圍內的後方軍事支援、41.4%支持經濟制裁中國。只有12%認為日本應完全不干預。

特別的是，矢板明夫提到，在日本民眾心中，台灣以55.0%的支持率成為亞洲最親近的國家，超過韓國、中國及其他國家。當被問及「誰是你心目中最能代表台灣的著名人士」，有53.8%選擇已故歌手鄧麗君，其次為前職棒選手郭泰源18.6%、前總統李登輝16.7%、前總統蔡英文7%和總統賴清德4%。

矢板明認為，因為這次調查的實施方式，電話是打到座機的，所以接受調查者的年齡偏大，如果改用手機調查，可能蔡英文和賴清德的知名度會更高一些。不過，對大多數日本人來說，台灣的政治人物只會在國際新聞中出現，而鄧麗君和郭泰源曾經頻繁出現，在日常的綜藝節目和體育比賽中，所以對這兩個人更熟悉，可見，日台的民間交流是非常重要的。

這項民意調查是2024年9月21日進行，對象是日本東京都、大阪府、札幌市、仙台市、橫濱市、名古屋市、神戶市、福岡市8大主要城市，18歲以上一般民眾，有效人數3000人以上。實施方式：（室內）座機電話；共14道單選題。此份針對台灣及台海局勢所做的民意調查，結果顯示日本民眾對於台灣及相關議題的高度關注和多元觀點。