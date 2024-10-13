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社會 社會焦點 保障人權

以為是親生！知情人爆健身教練「每天都在打」：小孩哭得很淒厲

▲▼ 。（圖／）

▲新竹健身教練遭爆每天施虐男童，導致男童全身瘀青，就連睪丸也被「虐到發黑」。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

新竹近日發生一起虐童案件，涉案的兩名葉姓健身教練已被羈押禁見，檢警進一步調查後，發現另一名鍾姓教練也涉案，三人現均被羈押。由於虐待手段極為殘忍，引發社會譁然。據知情人士透露，兩名受虐幼童平時稱呼其中一名葉姓男子為「爸爸」，外界原以為孩子是他的親生子女，目睹孩子被打哭得很淒厲，曾試圖勸阻，但葉男都以「管教」為由推託。

這起虐童案於本月6日被外界發現，東元醫院急診室當日接到一名血流不止的男童，醫護檢查後發現男童全身多處新舊傷痕，甚至睪丸發黑，明顯是遭到長期虐待，醫院隨即通報警方和相關單位。社工介入調查後，發現男童的6歲姐姐也遍體鱗傷，當局立即將兩名幼童進行安置。

隨後9日兩名葉姓教練被收押，隨後警方查明鍾姓教練也參與虐待行為，甚至曾將兩名孩子帶到山區，用繩索吊在樹上並放狗咬人，過程還被拍攝，鍾男因此成為第三名被羈押禁見的教練。

社會處表示，當時接獲醫院通報後，立即展開保護行動，並確認6歲女童身上也有陳舊性傷痕。為保障兩名幼童的最佳利益，將他們安置在保護機構，並提供醫療和情緒照護。目前弟弟的傷勢仍在持續治療中，姐姐的舊傷則不需進一步醫療，但會進行健康檢查及身心評估，確保其身心健康獲得適當輔導與照顧。

新竹健身教練虐童　知情人爆料「常打勸阻無效」：以為親生的

▲葉姓健身教練8月份才開幕的飲料店遭民眾洩憤砸毀。（圖／三立新聞網提供）

有知情人士向《三立新聞網》透露，3歲男童幾乎每天都被帶到飲料店的小房間內毆打，而且被打得很淒厲，外人看到孩子身上滿是傷痕，多次試圖勸阻，但葉男總是以「管教孩子」為由敷衍。孩子平日稱呼葉男為「爸爸」，大家一直以為他是孩子的親生父親，直到案情曝光後才得知兩名幼童其實是葉男女員工的子女，令人震驚。不過鄰居對於葉姓教練等人的行為並不感到意外，稱葉男平時就不是好人，與鄰里關係不佳，經常能聽到他在家中大聲嚷嚷。

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