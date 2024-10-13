桃園14日大停水！7.5萬戶沒水用　影響時間、範圍曝

▲台灣自來水公司第二區管理處公告，桃園市5行政區將停水。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

台灣自來水公司第二區管理處日前發布公告指稱，龍潭給水廠將辦理龍潭淨水場高壓供電系統及配電設備改善，改善供電系統及場內供水設備韌性，藉此提升轄區供水穩定度，施工期間龍潭、復興、大溪、八德、平鎮區部分區域將停水，影響時間自10月14日凌晨0時起至上午11時止，共計11小時，影響用戶數計7萬4980戶。

詳細停水範圍如下：

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龍潭區：

高平里、黃唐里、八德里、三水里、九龍里、高原里、三林里、上林里、大平里、佳安里、聖德里、龍星里、龍祥里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、上華里、烏樹林里、建林里、三和里、祥和里、百年里、武漢里、富林里、中山里、凌雲里、北興里、渴望里、東興里、烏林里、三坑里。

大溪區：

一心里、瑞源里、復興里、永福里、南興里、中新里、 興和里、一德里、仁善里、仁美里、仁文里、光明里、美華里、 田心里、三元里、福安里、仁義里、新峰里、仁和里、僑愛里、 義和里、月眉里、員林里、仁愛里、福仁里、仁武里、康安里、 瑞興里。

復興區：

三民里

八德區：

瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里。

平鎮區：

湧光里、湧安里、新安里太平東（西）路、洪圳路等處，東勢里金陵路五至七段、洪圳路、快速路一段、東豐路等處，建安里平東路573、659、679巷、福林里東豐路（金陵路五段至長安橋）、福龍路一段。

台水二區處提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

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