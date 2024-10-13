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中共黨媒：賴清德演說「借殼」中華民國「上市」台獨

▲中華民國雙十國慶典禮，總統賴清德伉儷、慶籌會主委韓國瑜、副總統蕭美琴一同觀禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜一同觀賞國慶典禮表演。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德的國慶演說內容引起中國大陸外交部、國台辦不滿，中共黨媒《人民日報》13日接力批評，發表「賴清德『新兩國論』借殼上市『台獨』危害台海和平」評論文章，稱賴清德當局不論拋出什麼「奇談怪論」，都注定失敗。

文章提到，賴清德在「雙十」講話中蓄意割裂兩岸歷史聯結，混淆概念，大玩文字遊戲，精心包裝「新兩國論」，繼續宣揚「互不隸屬」，企圖以「中華民國」借殼上市「台獨」，欺騙輿論和台灣民眾，其用心更加險惡，挑舋、對抗意味更濃，「賴清德的所言所行，嚴重加劇兩岸緊張局勢，嚴重危害台灣民眾福祉，嚴重破壞台海和平穩定。」

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

文章指出，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。這樣的歷史不容篡改，這樣的事實無法改變，「賴清德當局不論拋出什麼奇談怪論、搞什麼陰謀詭計，都必然是徒勞的，也注定失敗。」

文章提到，當前，台海局勢的最大危險，就是賴清德之流的謀獨行徑，「他們處心積慮為分裂國家湊各種依據、找各種借口，強行向台灣社會灌輸其台獨主張﹔他們重彈民主對抗威權的老調，打著所謂民主自由等幌子，繼續『倚外謀獨』『以武謀獨』﹔甚至想要在台灣製造兩種假象：無論他們如何挑舋，都不會有什麼實質性後果，都會有外部勢力提供保護。」

文章強調，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，為和平統一創造廣闊空間，但決不為形形色色的台獨分裂活動留下任何餘地。賴清德之流再怎麼包裝其台獨立場，再怎麼奴顏婢膝向外部勢力獻媚求援，都難逃失敗的宿命，只會給台灣民眾帶來災難。」

▲雙十國慶，總統賴清德與韓國瑜互動。（圖／記者林敬旻攝）

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