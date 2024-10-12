帶4行李搭火車「要站務員幫忙搬」　女月台狂飆...還揚言放狗

記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

41歲林姓女子昨（11）天從台南搭自強號到彰化火車站下車，因為攜帶3件行李、1個狗籠，一次拿不完，請站務人員幫忙遭到拒絕後，瞬間理智線斷裂，開始狂罵站務人員，發飆過程全被旁邊民眾拍下po上網，最後由鐵路警察協助將狗籠提出車站外才平息。台鐵表示，每個旅客依規定隨身攜帶物品最多2件，呼籲遵守規定，維護站車秩序及行車安全。

▲▼行李太多求助遭拒，女子在月台飆罵彰化站務員，還揚言放狗。（圖／民眾提供，下同）

林女昨天下午2點半左右在彰化站下車，因為行李太多，包括1個狗籠，1個行李箱，2袋隨身袋子，要求月台站務人員協助搬運，站務員先協助將狗籠搬下車後，林女又要求另外3件行李也要拿下車，並且要把所有物品全搬運出站，站務員聽完後委婉拒絕。

林女遭拒後，立即發飆狂罵，還揚言要將狗放出籠，站方隨即請鐵路警察處理，鐵路警察到場後，先安撫林女情緒，後來協助將狗籠搬到站外，平息旅客與站務員糾紛。

同在月台的旅客將發飆過程全拍下po上網路，有其他乘客還說，女子在台南搭乘火車時，情緒就不穩定，狗籠的提把不慎斷裂就引發她大聲咆哮，讓周遭旅客嚇一大跳。

台鐵公司說明，依據旅客運送契約第44點規定，每一個旅客隨身攜帶物品最多2件，且不得妨礙其他旅客，並應自行保管及照料，呼籲旅客應依規定攜帶隨身行李乘車，以維護站車秩序及行車安全。