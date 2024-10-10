破百人連署加薪1萬元　台鐵產工喊話勞工董事：在董事會提案

▲台鐵產業工會喊話，希望推派勞工董事代表的台鐵企業工會，在董事會提案爭取加薪。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為擺脫低薪慘況，台鐵產業工會發起環島連署行動，訴求加薪1萬元等3項目，預計1個月後前往交通部遞交連署書。台鐵產工今日向推派勞工董事代表的台鐵企業工會喊話，能在10月22日董事會提案，共爭全台鐵員工調薪1萬元以及待遇改善。

台鐵產工發起「爭取合理待遇，擺脫低薪慘況」環島連署行動，訴求加薪1萬元、日夜點費從120元提高到480元、從業人員全體適用危險津貼和夜點費等3訴求，號召全台鐵人連署，1個月後將到交通部遞交連署書，盼部長陳世凱出面對談。

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產工今日指出，不到24小時已有數百位來自各職種、身分員工連署。台鐵企工秘書長同時也是台鐵公司勞工董事之一的吳長智表示，「轉任要點及從業人員的夜點費及危險津貼，我們已向新任部長取得共識，請稍後！」顯見企工看見產工連署行動，向交通部長交涉中。

▲台鐵產業工會盼企工在董事會提案，共爭全台鐵員工調薪1萬元與待遇改善 。（圖／台鐵產工提供）

但產工表示，從吳秘書長的訊息中，並未看見調薪1萬元、夜點費調升等訴求與交通部有共識，請台鐵員工持續連署，向交通部展現員工態度與工會實力，有連署才會有壓力。

產工喊話企工一起分進合擊，並表示有推派勞工董事的企工，在10月22日董事會上以董事身分提案爭取待遇調整，將連署3項訴求納入提案討論，也請企工公布提案文字與董事會會議紀錄，讓全台鐵員工與社會大眾看到。

產工表示，交通部與台鐵公司在董事會上對於台鐵員工待遇合理化的提案，是否如陳世凱部長所說，或又是讓部長成為又一個說謊的部長。