　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

破百人連署加薪1萬元　台鐵產工喊話勞工董事：在董事會提案

▲▼台鐵,端午,疏運,旅客,車站,列車。（圖／台鐵）

▲台鐵產業工會喊話，希望推派勞工董事代表的台鐵企業工會，在董事會提案爭取加薪。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為擺脫低薪慘況，台鐵產業工會發起環島連署行動，訴求加薪1萬元等3項目，預計1個月後前往交通部遞交連署書。台鐵產工今日向推派勞工董事代表的台鐵企業工會喊話，能在10月22日董事會提案，共爭全台鐵員工調薪1萬元以及待遇改善。

台鐵產工發起「爭取合理待遇，擺脫低薪慘況」環島連署行動，訴求加薪1萬元、日夜點費從120元提高到480元、從業人員全體適用危險津貼和夜點費等3訴求，號召全台鐵人連署，1個月後將到交通部遞交連署書，盼部長陳世凱出面對談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產工今日指出，不到24小時已有數百位來自各職種、身分員工連署。台鐵企工秘書長同時也是台鐵公司勞工董事之一的吳長智表示，「轉任要點及從業人員的夜點費及危險津貼，我們已向新任部長取得共識，請稍後！」顯見企工看見產工連署行動，向交通部長交涉中。

▲▼台鐵產業工會盼企工在董事會提案，共爭全台鐵員工調薪1萬元與待遇改善 。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵產業工會盼企工在董事會提案，共爭全台鐵員工調薪1萬元與待遇改善 。（圖／台鐵產工提供）

但產工表示，從吳秘書長的訊息中，並未看見調薪1萬元、夜點費調升等訴求與交通部有共識，請台鐵員工持續連署，向交通部展現員工態度與工會實力，有連署才會有壓力。

產工喊話企工一起分進合擊，並表示有推派勞工董事的企工，在10月22日董事會上以董事身分提案爭取待遇調整，將連署3項訴求納入提案討論，也請企工公布提案文字與董事會會議紀錄，讓全台鐵員工與社會大眾看到。

產工表示，交通部與台鐵公司在董事會上對於台鐵員工待遇合理化的提案，是否如陳世凱部長所說，或又是讓部長成為又一個說謊的部長。

ET快訊
蕾菈「胸下薄紗全透視」出門！　老公傻眼：有必要嗎
媲美IU演唱會！《黑白大廚》冠軍餐廳搶爆　黃牛炒到近2萬
邰智源雙十國慶發聲！　上萬網友湧入讚爆
台AV女優認同時交往12男！　激戰50人揭片酬
廣達離職員工「9度溜進工廠」　千萬晶片藏胯下
約長髮女激戰　他洗完澡「褲袋只剩空氣」
7寶媽改名復出！　關臉書「轉戰小紅書」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人超常講！「1用詞」被中國人嫌棄　一票傻了：用讓更怪

少子化發威！彰化各大醫院國慶寶寶「只有個位數」

破百人連署加薪1萬元　台鐵產工喊話勞工董事：在董事會提案

「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　合作廠商怒發聲

快訊／午後雨彈開炸！2縣市大雨特報　大雷雨灌1地

快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

國道3起車禍嚴重回堵！下午仍有6大地雷路段　建議出發時間曝

「常把2句話」掛嘴邊！日本妹來台10年「被台化10瞬間」　網爆共鳴

雙十只放1天「沒彈性調整」他驚：很多想休4天吧？　大票笑了

凱米颱風溪頭聯外道驚見80米大洞　搶修1個月下午通車

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

台人超常講！「1用詞」被中國人嫌棄　一票傻了：用讓更怪

少子化發威！彰化各大醫院國慶寶寶「只有個位數」

破百人連署加薪1萬元　台鐵產工喊話勞工董事：在董事會提案

「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　合作廠商怒發聲

快訊／午後雨彈開炸！2縣市大雨特報　大雷雨灌1地

快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

國道3起車禍嚴重回堵！下午仍有6大地雷路段　建議出發時間曝

「常把2句話」掛嘴邊！日本妹來台10年「被台化10瞬間」　網爆共鳴

雙十只放1天「沒彈性調整」他驚：很多想休4天吧？　大票笑了

凱米颱風溪頭聯外道驚見80米大洞　搶修1個月下午通車

《終極》女神公開老公身份「法國出生」　香港教堂浪漫求婚有含義

保羅馬刺首秀5分3助攻　二度連線斑馬轟炸籃框

曾兩度要匯124萬給「戰地機師」寂寞女又進銀行　這次終於封鎖

灰熊球員大名單將縮減至18人　河村勇輝：每一天都是勝負

「台男主持只有曾國城脾氣最好」釣出蔡尚樺！揭他私下2不原則：很暖

直落兩盤秋風掃落葉　喬科維奇闖上海大師賽8強續朝生涯百冠邁進

丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」

直落二戰勝美國謝爾頓　球王辛納安抵上海大師賽8強

德國牧羊犬每天等「好麻雞」出去玩　一起躺沙發才睡得香

台人超常講！「1用詞」被中國人嫌棄　一票傻了：用讓更怪

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

汪建民「腫瘤縮小剩3cm」卻癌逝！專家曝殘酷5真相

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

山陀兒遺留冷海水　「半個台灣大」

下班後「捨不得睡」寧願熬夜　全場共鳴

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

胸腔醫曝：「沙發」是肺癌危險因子

快訊／午後雨彈開炸！2縣市大雨特報　大雷雨灌1地

19歲女大生突偏頭痛！就醫才知腦部長腫瘤

「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　廠商怒發聲

更多熱門

相關新聞

基層發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應

基層發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應

台鐵產業工會為爭取員工待遇改善，於9日發起環島連署行動，訴求包括全體員工加薪1萬元、夜點費由120元提高至480元，以及從業人員全體適用危險津貼和夜點費等三大要求。工會指出，台鐵公司化後，高層待遇提升，但基層員工仍面臨低薪問題，且一連串的治理錯誤導致人才流失、新人離退。對此，台鐵也做出回應了。

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

豪大雨轟炸「台鐵平溪線、深澳線」預警性停駛　估影響到深夜

豪大雨轟炸「台鐵平溪線、深澳線」預警性停駛　估影響到深夜

關鍵字：

台鐵員工加薪連署產工

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

國慶文「台藝人第一PO是他」！

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

KID老婆平安生下女兒

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面