花蓮市百歲人瑞33名！104歲洪奶奶愛追劇　見市長不忘抺口紅

▲重陽節前夕，市長魏嘉彥（右）前往拜訪104歲的洪玉梅奶奶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年國曆11日是九九重陽節，為發揚敬老精神，花蓮市長魏嘉彥在節日前夕，專程前往民德里拜訪百歲人瑞，展開關懷。他表示，根據戶政資料，花蓮市共有33名百歲人瑞，是全縣13鄉鎮市之首，顯示花蓮市是個友善宜居的城市，市公所也將持續完善各項福利，陪伴市民朋友將老大人的好福氣綿延下去。

重陽前夕，魏嘉彥在民德里長周玉寶的陪同下，前往拜訪104歲的洪玉梅奶奶，傳遞關懷話家常外，也親自向她祝賀重陽佳節愉快。洪奶奶的精神與狀態令人稱羨，為了迎接市長一行人的到來，特別交代要換上漂亮衣服，戴耳環、擦口紅樣樣不可少，相當注重儀容。

▲洪奶奶平時喜歡看電視追八點檔、使用平板看動畫，喜好相當年輕化。

洪玉梅奶奶育有11名子女，與先生共同將孩子拉拔長大可以說是非常不容易，好在非常有福氣，每逢過年過節，回來團聚的親友五代同堂就有多達上百人，而平時她也喜歡看電視追八點檔，或是使用平板看動畫，喜好相當年輕化。對於市長特別來祝賀，她也在子女的陪伴下，笑著連聲說很高興。

魏嘉彥表示，每逢重陽與老大人的互動中，了解到長輩所要的，不外乎就是希望子孫輩經常回來探望，見到洪奶奶在大家的陪伴下展露笑容，便體會到這就是幸福的模樣，希望透過在市政上的努力，將這份幸福感傳遞給更多長輩，也祝福花蓮市所有長者都能夠身體健康、平安呷百二。

