彩券行徵人「爽追劇、玩手機」　一票人心動！內行笑破盲點

▲彩券行徵人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前經過台北一間彩券行時，發現店外放出斗大的徵人廣告，還強調「可以追劇、玩手機」，於是拍照PO網。這一幕掀起熱烈討論，部分網友心動不已；不過也有人直言，現場超級忙。

網友在「爆廢公社公開版」發文提到，「剛看到一家彩券行徵人，上班可以追劇、玩手遊欸！」

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從畫面中可見，彩券行放出超大徵人廣告，職缺包括門市小姐、正職及假日工讀生；不僅如此，上面更強調「可以追劇、玩手遊」。

對此，網友們紛紛笑回，「好好喔...應該馬上有人搶了」、「沒客人的時候當然這樣呀」、「俺都想去應徵了」、「廢話，沒客人本來就找事做阿」、「彩券行就跟保全業一樣阿」、「當初我家附近的彩券行是一位小男生當店員，沒客人時就看書，就這樣子考上公職」、「我也缺同事有人要來嗎」、「很正常啊！看過滿多店都是這樣」、「沒人時玩到爆，有人時忙到爆」。

不過，也有內行直言，「可以追劇玩手機，但前提你要有那個時間」、「老闆知道人多到無法追劇玩手遊」、「薪水給不起，只能用其他的福利當誘因」、「一直都是好嘛！重點是很多不給勞健保，超時上班、薪資低」、「要確定有空閒時間欸」。