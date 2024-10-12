「民進黨不笨是壞」！　藍委揭政院不提解方：為明年罷免立委積能量

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野和解飯昨破局。對此，國民黨立委李彥秀認為，行政團隊不提解方，和解飯結果本就在預料中。「民進黨不笨，但是壞的可以」，總預算僵局只是開胃小菜，後續包括NCC、考試院以及大法官人事同意權，民進黨的政治鬥爭與焦土作戰，主菜才準備要端上桌，這些都是為明年罷免立委累積能量，才能讓民進黨獲得最大的政治利益。

李彥秀提到，從上個月27日，卓榮泰拜託韓國瑜出面邀集朝野協商，到昨天和解飯破局，整整15天，半個多月來，對於如何解決「禁伐補償條例」違法編列的問題，行政團隊完全不提「解決方法」，和解飯的結果，本就在意料之中。昨天，卓榮泰更表示，不會再請韓國瑜幫忙邀集朝野聚餐，也不會請賴清德出面「院際協調」，顯然，和解飯的「過場」大戲已經演完，「司馬昭之心，路人皆知。」

李彥秀指出，原住民族人口僅佔2.5%，禁伐補償條例直接影響人數僅有4.5萬人，以此作為朝野對抗的籌碼，對民進黨選票的影響最小；明年度總預算卡關，並不影響行政機關正常運作，社福、長照也不會受到影響，民進黨老神在在，更可以將新興計畫的影響推卸給在野陣營。

李彥秀也說，府方拒絕院際協商，也是政治計算的結果，新政府剛上任，賴清德就啟動院際協商，只是凸顯民進黨政府的無能，此例一開，未來將有處理不完的院際協商，賴清德將被推上火線，直接負起完全政治責任，這是賴清德最不希望看到的結果。

李彥秀示警，朝野繼續對抗，又不影響政府運作，持續用網軍側翼攻擊在野黨，為明年罷免立委累積能量，才能讓民進黨獲得最大的政治利益。「民進黨不笨，但是壞的可以，」總預算的政治僵局只是開胃小菜，後續包括NCC、考試院以及大法官人事同意權，民進黨的政治鬥爭與焦土作戰，主菜才準備要端上桌。