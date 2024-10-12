輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也超愛

▲西門町奪下北市最強景點冠軍。（圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

不是台北101！北市觀光傳播局最新統計，2024年度截至8月「五大景點」出爐，第一名為西門町商圈，以2021萬人次造訪奪冠；第2到第5名分別為台北101、松山文創園區、陽明公園與西門紅樓。傳播局解釋，西門町交通方便，又有小吃加持，更是多元文化的流行聖地。

北市觀光傳播局分析奪冠原因，「西門町商圈」位居今年1至8月北市景點人氣之首，也是外籍旅客最常遊覽的景點，交通便利是吸引人潮的主因，鄰近捷運台北車站、捷運西門站及機場捷運等，以及有在地小吃加持，更是多元流行文化的聚集地，擁有電影、音樂、文創、塗鴉、刺青、街頭表演、動漫及潮流服飾等多元元素，也有許多優質旅宿。

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第二名台北101，擁有809萬5984人次造訪，傳播局表示，同樣是外國遊客來台的必遊地，尤以日本、歐洲、美國、紐澳到訪率最高，遊客不僅可登上89樓觀景台，俯瞰北市盆地的日夜美景，也能到商場逛街購物。此外，附近的「信義公民會館」及「台北探索館」也提供豐富的文化體驗和親子活動。

▲北市信義商圈。（圖／記者李毓康攝）



第三名松山文創園區吸引628萬4433人次前來，園區內融合歷史建築與現代設計，綠意盎然的自然景觀猶如北市的後花園。每年舉辦多場展覽及活動，不僅讓遊客大開眼界，更帶來豐富的創意文化體驗，旁邊還有新地標「台北大巨蛋」和遠東Garden City，打造休憩新去處。

第四名陽明公園，以山間秀麗景色聞名，是旅客遠離都市享受近郊首選，也是國際旅客到訪的熱門景點之一，112年「來台旅客在台北市消費及動向調查」資料顯示，到訪北市旅客於曾遊覽過最喜愛的景點裡，陽明山獲29.27%，是到訪旅客中最受歡迎的景點，每年花季都吸引大批遊客前來，喜歡飲茶的遊客還可順道造訪陽明山「草山行館」享受悠閒的午茶時光。

第五名是鄰近西門町商圈的「西門紅樓」，已有百年歷史，是北市目前保存最完整的市定古蹟市場建築，以其獨特的十字與八卦造型，象徵鎮邪祈福的寓意；同時也是台北同志社群的聚集地，周邊有許多同志友善的咖啡廳、酒吧及文創商店，每年10月底台灣同志遊行期間，更是吸引全球各地同志遊客前來朝聖。

▼台北五大景點曝光。（資料來源：北市觀光傳播局）

