　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也超愛

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町奪下北市最強景點冠軍。（圖／記者項瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

不是台北101！北市觀光傳播局最新統計，2024年度截至8月「五大景點」出爐，第一名為西門町商圈，以2021萬人次造訪奪冠；第2到第5名分別為台北101、松山文創園區、陽明公園與西門紅樓。傳播局解釋，西門町交通方便，又有小吃加持，更是多元文化的流行聖地。

北市觀光傳播局分析奪冠原因，「西門町商圈」位居今年1至8月北市景點人氣之首，也是外籍旅客最常遊覽的景點，交通便利是吸引人潮的主因，鄰近捷運台北車站、捷運西門站及機場捷運等，以及有在地小吃加持，更是多元流行文化的聚集地，擁有電影、音樂、文創、塗鴉、刺青、街頭表演、動漫及潮流服飾等多元元素，也有許多優質旅宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二名台北101，擁有809萬5984人次造訪，傳播局表示，同樣是外國遊客來台的必遊地，尤以日本、歐洲、美國、紐澳到訪率最高，遊客不僅可登上89樓觀景台，俯瞰北市盆地的日夜美景，也能到商場逛街購物。此外，附近的「信義公民會館」及「台北探索館」也提供豐富的文化體驗和親子活動。

▲▼台北市信義計畫區,信義區,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲北市信義商圈。（圖／記者李毓康攝）

第三名松山文創園區吸引628萬4433人次前來，園區內融合歷史建築與現代設計，綠意盎然的自然景觀猶如北市的後花園。每年舉辦多場展覽及活動，不僅讓遊客大開眼界，更帶來豐富的創意文化體驗，旁邊還有新地標「台北大巨蛋」和遠東Garden City，打造休憩新去處。

第四名陽明公園，以山間秀麗景色聞名，是旅客遠離都市享受近郊首選，也是國際旅客到訪的熱門景點之一，112年「來台旅客在台北市消費及動向調查」資料顯示，到訪北市旅客於曾遊覽過最喜愛的景點裡，陽明山獲29.27%，是到訪旅客中最受歡迎的景點，每年花季都吸引大批遊客前來，喜歡飲茶的遊客還可順道造訪陽明山「草山行館」享受悠閒的午茶時光。

第五名是鄰近西門町商圈的「西門紅樓」，已有百年歷史，是北市目前保存最完整的市定古蹟市場建築，以其獨特的十字與八卦造型，象徵鎮邪祈福的寓意；同時也是台北同志社群的聚集地，周邊有許多同志友善的咖啡廳、酒吧及文創商店，每年10月底台灣同志遊行期間，更是吸引全球各地同志遊客前來朝聖。

▼台北五大景點曝光。（資料來源：北市觀光傳播局）

排名 景點名稱 參觀人次
1 西門町商圈 2,021萬7,071
2 台北101 809萬5,984
3 松山文創園區 628萬4,433
4 陽明公園（陽明山） 451萬9,412
5 西門紅樓 303萬4,203
ET快訊
張友驊搶救不治　醫揭「很多老人跌倒就OHCA」原因
正妹汽車業務偷吃2男！自稱「小鮑魚」　夫摩鐵堵人
郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌
輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也愛
快訊／新北19歲騎士重摔樓梯！　宣告不治
陳小春兒Jasper宣布改名！　離台入學「上海貴族名校」
38日男組「韓國極樂團」約砲韓妹！　裸女床照PO網炫耀遭炎上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

12:24台灣東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也超愛

10校推「16周新制」都是公立大學　私校團體曝原因：與學費無關

國慶周末出遊　公路局估11處省公路易塞

他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

古蹟台南站修復延宕等到進展了　台鐵：標案11月底決標

秋老虎出沒「高溫上看33度」　下波東北季風挾涼雨彈時間曝

著名詩人瘂弦92歲去世　女兒證實：爸爸走得非常安詳

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚：早該整頓了

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

12:24台灣東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也超愛

10校推「16周新制」都是公立大學　私校團體曝原因：與學費無關

國慶周末出遊　公路局估11處省公路易塞

他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

古蹟台南站修復延宕等到進展了　台鐵：標案11月底決標

秋老虎出沒「高溫上看33度」　下波東北季風挾涼雨彈時間曝

著名詩人瘂弦92歲去世　女兒證實：爸爸走得非常安詳

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚：早該整頓了

籲投「不同意罷免」　許宇甄示警：謝國樑骨牌若倒國家將動盪

北市學生健檢單出現「中國用語」　議員傻眼：主管、校方都沒發現

營養師曝「色胺酸食物含量排行榜」　幫你補充快樂能量

擋總預算藍營內部有異音　綠黨團：確實接觸到不少藍委不願僵局繼續

爆絕交泫雅「趙權親現身婚禮」！緊擁告白淚吐20年友情　5張照網看哭

南瀛國際民俗藝術節國際團隊再度來台　展現台灣文化外交軟實力

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

救房市再出招　陸：允許專款債券用於土地儲備、支持收購存量房

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

今天發錢了！32萬人可領3千元

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

秋老虎下山！　氣象專家揭下波「東北季風」時間

張友驊逝世　彭華幹曝家屬「失聯」現況

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼

無肉便當4菜1蛋要165元　網曝夾到貴的

更多熱門

相關新聞

台北101國慶光雕「超大杯珍奶」

台北101國慶光雕「超大杯珍奶」

為慶祝國慶，台北101首度舉辦「心動台灣Cheers，台北101國慶展演」，於晚間8點施放煙火及光雕秀，以超大杯的珍珠奶茶等代表台灣的圖案，展現歡樂氣氛，台北101董事長賈永婕受訪時透露，此次活動定案至今僅17天，她說：「這是一個突破，我的理念是『願意改變就贏了』。」並表示：「希望全世界跟我們一起舉杯，祝台灣生日快樂。」

台北101國慶煙火明登場！周邊交管措施曝

台北101國慶煙火明登場！周邊交管措施曝

李宰旭抵台了今晚現身台北101

李宰旭抵台了今晚現身台北101

外國遊客問101值得去嗎　「1大特點」世界罕有

外國遊客問101值得去嗎　「1大特點」世界罕有

賈永婕揪曾馨瑩米其林餐廳慶祝

賈永婕揪曾馨瑩米其林餐廳慶祝

關鍵字：

西門町台北101松山文創園區陽明公園西門紅樓

讀者迴響

熱門新聞

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

今天發錢了！32萬人可領3千元

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

大谷翔平挨3K！道奇闖國聯冠軍戰

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面