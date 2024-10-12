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頭家嬤路口被撞死！肇事者落網　豬肉攤2天未營業...低調辦後事

▲▼高雄肇逃駕駛落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌撞死老婦的蔡姓嫌犯（中）落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區中華三路、三民街的三民第一市場路口，昨（11）日凌晨5時許發生一起死亡車禍，92歲吳姓老婦人走在斑馬線上要過馬路時，疑似未注意紅燈，在斑馬線上被轎車直接撞飛當場死亡，肇事逃逸的蔡姓嫌犯昨天深夜在屏東落網；遭撞死的吳姓阿嬤是三民一市場內經營60年的豬肉老攤的頭家嬤，意外發生後，阿嬤家屬已經連續2天沒有開店做生意，低調辦理後事。

▲▼三民一車禍 。（圖／民眾提供）

▲吳姓阿嬤過馬路時遭蔡男駕駛的汽車撞死。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在昨日凌晨5時10分許，當時吳姓阿嬤在中華三路、三民街口準備過馬路，她起步後疑似燈號馬上轉成紅燈，但她並未停下繼續向前走，而此時一輛沿中華三路北向南行駛的銀色轎車高速駛來，直接就撞上吳婦，吳婦當場死亡。

離譜的是，事故發生後，肇事駕駛竟棄車逃逸，警方循線追查後，昨天晚間10時許在屏東逮捕逃逸的蔡姓男子（32歲），也抓到協助他逃亡的太太王女和林姓友人。

▲▼高雄肇逃駕駛落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌撞死老婦的蔡姓嫌犯（中）落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，吳姓阿嬤是三民一市場內經營超過60年的豬肉老攤的頭家嬤，被街坊鄰居稱為「豬肉吳仔」，她對人客氣，做生意實在，早年跟著丈夫經營豬肉攤，後來丈夫過世後，她獨力擔起重擔養大小孩，如今豬肉攤雖交給兒子、媳婦經營，但她每天還是會到市場幫忙，而且手腳勇健，也順便和老顧客寒暄聊天，沒想到今天要去市場時卻發生不幸。

意外發生後，阿嬤的豬肉攤昨天也緊急停業，今（12）日也同樣沒營業，鄰近的攤商表示，阿嬤一家這次遭逢意外，應該會先休息辦理後事，據了解，家屬已經在今日清晨完成招魂，十分低調。

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