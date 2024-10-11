獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區中華三路段、三民街的三民第一市場路口，今（11）日凌晨5時許發生一起死亡車禍，92歲吳姓老婦人走在斑馬線上要過馬路時，疑似未注意紅燈，在斑馬線上被轎車直接撞飛當場死亡，駕駛則棄車逃逸。據了解，吳姓阿嬤是三民一市場內經營60年的豬肉老攤的頭家嬤，生意雖早已交給二代接手，但阿嬤每天清晨都會到攤上幫忙，數十年如一日，不料今天要去市場時卻遭遇橫禍，讓街坊鄰居和鄰近的攤商都覺得驚訝和不捨。

▲吳姓阿嬤穿越馬路遭車撞死。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在凌晨5時10分許，當時吳姓阿嬤在中華三路、三民街口準備過馬路，她起步後疑似燈號馬上轉成紅燈，但她並未停下繼續向前走，而此時一輛沿中華三路北向南行駛的銀色轎車高速駛來，直接就撞上吳婦，造成吳婦當場死亡。

▲肇事駕駛棄車逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

離譜的是，事故發生後，肇事駕駛竟棄車逃逸，警方獲報到場，立即調閱監視器以追人，並掌握駕駛身分，後續將全力追緝到案。

據了解，吳姓阿嬤是三民一市場內經營超過60年的豬肉老攤的頭家嬤，被街坊鄰居稱為「豬肉吳仔」，她對人客氣，做生意實在，早年跟著丈夫經營豬肉攤，後來丈夫過世後，她獨力擔起重擔養大小孩，如今豬肉攤雖交給兒子、媳婦經營，但她每天還是會到市場幫忙，而且手腳勇健，也順便和老顧客寒暄聊天，沒想到今天要去市場時卻發生不幸。

由於吳婦為人客氣，和附近攤商和客人都很客氣，鄰居得知她被撞死，對肇事者棄車逃逸非常不滿，都氣得大罵「很不應該，希望警察趕快抓到人」。