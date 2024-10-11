　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區中華三路段、三民街的三民第一市場路口，今（11）日凌晨5時許發生一起死亡車禍，92歲吳姓老婦人走在斑馬線上要過馬路時，疑似未注意紅燈，在斑馬線上被轎車直接撞飛當場死亡，駕駛則棄車逃逸。據了解，吳姓阿嬤是三民一市場內經營60年的豬肉老攤的頭家嬤，生意雖早已交給二代接手，但阿嬤每天清晨都會到攤上幫忙，數十年如一日，不料今天要去市場時卻遭遇橫禍，讓街坊鄰居和鄰近的攤商都覺得驚訝和不捨。

▲▼三民一車禍 。（圖／民眾提供）

▲吳姓阿嬤穿越馬路遭車撞死。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在凌晨5時10分許，當時吳姓阿嬤在中華三路、三民街口準備過馬路，她起步後疑似燈號馬上轉成紅燈，但她並未停下繼續向前走，而此時一輛沿中華三路北向南行駛的銀色轎車高速駛來，直接就撞上吳婦，造成吳婦當場死亡。

▲▼ 高雄死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲肇事駕駛棄車逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

離譜的是，事故發生後，肇事駕駛竟棄車逃逸，警方獲報到場，立即調閱監視器以追人，並掌握駕駛身分，後續將全力追緝到案。

據了解，吳姓阿嬤是三民一市場內經營超過60年的豬肉老攤的頭家嬤，被街坊鄰居稱為「豬肉吳仔」，她對人客氣，做生意實在，早年跟著丈夫經營豬肉攤，後來丈夫過世後，她獨力擔起重擔養大小孩，如今豬肉攤雖交給兒子、媳婦經營，但她每天還是會到市場幫忙，而且手腳勇健，也順便和老顧客寒暄聊天，沒想到今天要去市場時卻發生不幸。

由於吳婦為人客氣，和附近攤商和客人都很客氣，鄰居得知她被撞死，對肇事者棄車逃逸非常不滿，都氣得大罵「很不應該，希望警察趕快抓到人」。

ET快訊
高宇蓁扮性工作者　「背部全裸」上陣
抽中一張賺4.2萬元！　今起申購
朝野「和解飯」破局！　傅崐萁：非常遺憾行政院沒學習尊重民意
快訊／和解飯「破局！」　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人
快訊／和解飯破局？　黃國昌先一步離開：蠻遺憾的
快訊／手搖飲店起火　緊急疏散7人
獨／市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨
史上首次季後賽日投對決！道奇官宣山本由伸G5先發對決達比修有
皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南運河驚傳女子落水　拉上岸意識模糊...送醫急救中

挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

女信徒左營萬年季祝壽！廟前用餐離奇倒地亡　民政局急赴醫院

快訊／新北飲料店冷氣室外機起火　警消緊急疏散7人驚險逃生

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

蓋南科特區大樓「僱3非法移工」　包商拒罰45萬...執行署出招了

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

快訊／台南運河驚傳女子落水　拉上岸意識模糊...送醫急救中

挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

女信徒左營萬年季祝壽！廟前用餐離奇倒地亡　民政局急赴醫院

快訊／新北飲料店冷氣室外機起火　警消緊急疏散7人驚險逃生

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

蓋南科特區大樓「僱3非法移工」　包商拒罰45萬...執行署出招了

鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看

快訊／台南運河驚傳女子落水　拉上岸意識模糊...送醫急救中

竹市學租大樓藝文空間改造啟動　打造豐富多元文化生活場域

挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

綠黨團樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　「協商前溝通、彼此都很克制」

味全龍主場場均突破8千人、成長43.23%聯盟第二　27日辦感謝祭

快訊／14:22南投規模3.7地震　「最大震度4級」6縣市有感

石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光！　網友大驚：是馬力歐嗎

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

東隆宮未僅給陣頭吃冷麵包　大總理號召罷免總幹事

建築系新生載高中同學自撞雙亡　聯大悲慟回應了

剛起步就變紅燈！女繼續過馬路遭撞死　駕駛棄車逃逸

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

皇池偷拍狼「GOGO哥」遭起訴　真面目首曝光！

婦過馬路慘遭撞死　瞬間畫面曝

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

更多熱門

相關新聞

婦過馬路慘遭撞死　瞬間畫面曝

婦過馬路慘遭撞死　瞬間畫面曝

高雄市三民區中華三路、三民街口今(11日)凌晨5時許發生一起死亡車禍！一名92歲吳姓老婦人走在斑馬線上過馬路，但才剛起步，路口號誌就轉成紅燈，吳婦並未停下繼續向前走，不料一輛轎車駛來，吳婦被撞飛當場死亡。車禍發生的瞬間畫面曝光，可見到肇事轎車未注意到吳姓老婦，在幾乎沒有減速的狀況下直接撞上，畫面十分恐怖。

台中刺青男眼鏡行前下跪　竟是女店員欠7千不還

台中刺青男眼鏡行前下跪　竟是女店員欠7千不還

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

嘉明湖一度縮小變甜甜圈　山陀兒挹注重現美景

嘉明湖一度縮小變甜甜圈　山陀兒挹注重現美景

凱米襲台山老鼠連夜盜取百年櫸木市價400萬

凱米襲台山老鼠連夜盜取百年櫸木市價400萬

關鍵字：

9旬婦撞死三民市場60年老攤頭家嬤影音

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面