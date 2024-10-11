婦過馬路自小客「沒煞車衝過來」　撞飛數十米慘死...瞬間畫面曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區中華三路、三民街口今(11日)凌晨5時許發生一起死亡車禍！一名92歲吳姓老婦人走在斑馬線上過馬路，但才剛起步，路口號誌就轉成紅燈，吳婦並未停下繼續向前走，不料一輛轎車駛來，吳婦被撞飛當場死亡。車禍發生的瞬間畫面曝光，可見到肇事轎車未注意到吳姓老婦，在幾乎沒有減速的狀況下直接撞上，畫面十分恐怖。

警消獲報趕到現場，立即發現肇事的轎車，但駕駛竟棄車逃逸，警方立即以車追人，掌握駕駛身分，將全力追緝到案。

▲九旬嬤走斑馬線穿越馬路。（圖／民眾提供）

▲阿嬤下一秒被轎車撞飛。（圖／民眾提供）

高雄市三民一分局今凌晨5時16分接獲報案，稱中華三路、三民街口有交通事故，立即派員到場。根據路口監視器畫面，吳婦當時正要過馬路，但她才剛起步，路口號誌就轉為紅燈，但她並未停下繼續向前走在斑馬線上，此時一輛沿中華三路北向南行駛的銀色轎車駛來，直接就撞上吳婦，造成吳婦當場死亡。

▲肇事車輛車頭凹陷毀損，可見撞擊力道猛烈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據監視器畫面，吳姓老婦在路口有短暫停留，後來開始穿越馬路，但疑似未注意到燈號已轉為紅燈，因此仍繼續穿越馬路遭撞上，而整個人也被撞飛數十公尺，當場不治。

事故發生後，肇事駕駛棄車逃逸，警方獲報到場，立即調閱監視器以追人，並掌握駕駛身分，後續將全力追緝到案。經初步分析，事故原因為吳婦不依標誌指示，轎車駕駛未注意車前狀況，惟詳細肇事原因及責任仍待交通大隊事故鑑定分析。