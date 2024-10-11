花壇台1線像被轟炸！台水爆管土石噴發1m高　驚悚末日畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

自來水公司施作鳥嘴潭工程，進行管線壓力測試時，繼員林市及田尾等地發生炸裂後，彰化縣花壇鄉中山路一段，今(11日)下午一點多突然路面炸裂，整段馬路崎嶇，上下起伏，還炸出多個大窟窿，整段路面像遭到炸彈轟擊，稍早驚悚監視器畫面曝光，所幸當時沒有人車經過，幸運逃過一劫。

▲彰化花壇台1線自來水管爆炸。（圖／民眾提供，以下同）

從曝光的監視器畫面，可以看到事發當時下午1點多，當時花壇中山路一段車水馬龍，突然路面爆炸，大馬路瞬間裂開、土石泥流噴發流到對向車道，不少車輛受到驚嚇，立刻倒退嚕，有的則是很大膽的往前直衝，讓人看得嚇出一身冷汗。

彰化工務段指出，這是水公司在施作鳥嘴潭工程，下午水公司進行加壓測試時，於花壇省道台1縣199K處不慎引發爆管，造成路面凸起，立即發出封閉警報，下午14時30分將封閉到16時30分，影響台中、彰化及南投通行。

今年1月底員林市莒光路也曾發生自來水埋管工程進行加壓試水時，因不明原因爆裂，馬路路面當場隆起，柏油路被衝破後坍塌，土石噴飛將路面噴出一個大洞，緊接著3月6日員林市中山南路員林市中山南路正在進行自來水管線汰換工程，不慎挖斷瓦斯管線竄出火花，工造成4名工人燒燙傷送醫。

7月5日在田尾鄉與北斗交界發生試水爆裂，土石沙礫全都噴發湧上路面，嚇壞了附近的店家，由於中山路是主要道路，台水公司不敢大意，漏夜搶修中，未料今天又發生同樣事件，附近店家及居民飽受驚嚇，引發不少議論。

▲彰化花壇台1線自來水管爆炸，用路人紛紛掉退嚕。（圖／民眾提供）