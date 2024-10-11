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台灣罹肺腺癌女性「8成沒吸菸」！醫師曝主因：比美國高好幾倍

▲桃園市張姓婦人今年4月間因身體不適前往桃園區聖保祿醫院急診室就診，對診斷結果不滿竟遷怒護理師，並怒嗆「三八女」還徒手推擠該護理師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蕭捷健表示，台灣罹患肺腺癌的女性當中，有53％至83％從未吸過菸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日藝人汪建民癌逝，罹患肺癌的議題近日不斷受到討論。對此，減重醫師蕭捷健表示，台灣罹患肺腺癌的女性當中，有53％至83％從未吸過菸，其中很大的原因就是空氣汙染，尤其是廚房裡的油煙，大家選擇烹飪用油時，務必多加留意。

蕭捷健在臉書上表示，台灣不抽菸女性罹患肺腺癌的比例，比美國高出好幾倍。從統計數據來看，台灣大約有53％至83％的女性肺腺癌患者從未吸過菸，這個數字在美國則只有10％至20％。

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蕭捷健分析，之所以會這樣，其中一項很大的原因是空氣汙染，尤其是來自廚房的油煙，每天在高溫下炒菜，這些油煙可能會增加罹患肺癌的風險，因此烹飪時選用油品務必多留意。

▲▼炒菜油煙。（圖／取自圖庫Shutterstock）

▲蕭捷健表示，台灣罹患肺腺癌的女性當中，有53％至83％從未吸過菸。（示意圖／免費圖庫Shutterstock）

蕭捷健建議，可以使用高發煙點的油，例如酪梨油、苦茶油等等，這些油在高溫的情況下，不容易產生過多的油煙。至於橄欖油的發煙點約為190度左右，千萬不能拿來高溫油炸。而亞麻籽油屬於低發煙點的油品，也千萬不能用來炒菜，以免在高溫下分解、產生有害物質。

蕭捷健還說，早期發現的肺癌，治療效果會好很多，5年存活率也較高，第一期患者的存活率可達60％至90％，但若拖到第四期，存活率就剩下不到10％。

蕭捷健提到，台灣有個良好的檢查工具，就是「低劑量肺部電腦斷層掃瞄」（LDCT），這是醫療3.0的技術之一，專門用來幫助高風險族群及早發現肺癌，50歲以上的男性或45歲以上的女性，且有吸菸或家族史，這項檢查將有健保給付，若符合條件的話，千萬不要錯過。

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