以為好轉了！汪建民「腫瘤縮小剩3cm」卻癌逝　專家曝殘酷5真相

▲56歲男星汪建民驚傳病逝，享年56歲。（圖／擷取自Facebook／汪建民）

文／CTWANT

男星汪建民去年底檢查出罹患「肺腺癌」晚期後，歷經9次化療、60多次電療，怎料7日晚間仍因不敵病魔逝世，享年56歲。對此，毒理專家招名威感慨，由於肺腺癌被發現時往往已經是晚期，也經常導致患者與家屬留下「情感遺憾」，來不及好好告別。

出演經典電視劇《台灣靈異事件》、以鐵頭警官一角爆紅的汪建民，近年來鮮少在電視鏡頭前露面，今年他久違現身螢光幕前，卻驚爆自己已經罹患肺腺癌第4期，努力抗癌10個月後，最終仍不幸病逝，告別式將於周日（13日）在第二殯儀館舉行。

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然而，汪建民不久前才透露，雖然癌細胞已經擴散，但經過化療、電療等抗癌治療，原本9公分大的腫瘤，已經縮小到3公分以下，病情正在逐漸好轉中，怎料上個月卻又傳出病情惡化被送進加護病房的消息，當時他還透過友人發聲澄清，強調自己只是單純接受癌症治療，並未住進加護病房，然而才剛說要大家「放心」，不到短短一個月竟爆出噩耗，讓粉絲、藝人朋友全都哀痛不已。

為何病程來得如此迅速兇猛？毒理專家招名威表示，肺腺癌初期因症狀不明顯，因此多數患者檢查出罹癌時已是晚期，不僅治療方式有限、效果也不彰，留給患者與家屬的時間相當短促，常常令人產生沉痛的遺憾。

對此，招名威點出「肺腺癌5大殘酷真相」，第一、症狀不明顯：常在晚期才被發現，錯失早期治療機會；第二、手術無法進行：很多患者確診時已無法接受手術，治癒機會渺茫；第三、生存時間短：病情進展迅速，從確診到過世通常只有數月，時間不足以完成心願；第四、未能告別與和解：病情進展快，患者和家屬來不及處理情感事務；第五、生活質量下降：晚期症狀嚴重，生活質量急劇下降，失去自主生活能力。

招名威也透露，雖然肺腺癌帶來了許多無法避免的遺憾，但患者和家屬仍可選擇積極面對病情，早期發現、及早治療就能有助延長存活期，也能幫助患者與親友多爭取時間，實現人生未了的心願。

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