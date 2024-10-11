大一新鮮人機車雙載自撞2死　逢甲大學：加強宣導安全駕駛

記者鄧木卿／台中報導

台13線北上45公里苗栗銅鑼三義交界處，11日凌晨發生機車雙載自撞電線桿的死亡車禍，其中1名死者是今年考上逢甲大學的18歲管姓男子，校方表示，此事讓校內師生深感遺憾，已立即啟動安心輔導機制，並加強宣導安全駕駛觀念，尤其避免在夜間視線不佳或身體疲勞時駕駛車輛，減少類似意外的發生。

▲▼大一男生騎機車雙載自撞死亡，逢甲大學表示，加強宣導安全駕駛觀念。（圖／ETtoday資料照）

管男、張男、鄭男是豐原高中同學，不在同一班級，感情很好，表現優秀，管男和鄭男考上逢甲大學，張男考上苗栗聯合大學，3人雙十節相聚直到深夜後，管男騎機車載張回苗栗，鄭則另騎1輛尾隨後方。

不料行經台13線北上45公里處時，管男不明原因自撞路邊電桿，猛烈撞擊力道，導致機車幾乎解體，他與後座的張男雙雙噴飛草叢，經送醫搶救，2人仍因傷重不治。

逢甲大學表示，本校一名男學生騎乘機車雙載，行經苗栗三義路段彎道時，不幸發生撞擊意外。機車騎士與乘客分別為本校及他校大一新生，該事故不僅令家屬悲痛萬分，也讓校內師生深感遺憾。

學校已立即啟動安心輔導機制，並提供相關協助。同時，學校表示將與台中市交通局及警方合作，針對校內新生加強宣導機車安全駕駛觀念，提醒學生注意路口交通狀況、行車速度與安全，尤其避免在夜間視線不佳或身體疲勞時駕駛車輛，以減少類似意外的發生。