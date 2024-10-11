快訊／14:22南投規模3.7地震　「最大震度4級」6縣市有感

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者陳威廷／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時22分南投縣仁愛鄉發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在南投縣政府東北東方63.3公里處，深度6.1公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台中市梨山。

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根據氣象署測報資料，震度4級地區為台中市，震度3級地區為南投縣，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣。

資料來源：氣象署