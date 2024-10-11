夾150元滷味「老闆嫌買太少」不給紙碗！妹子愣：我只比平常少10元

▲原PO拿紙碗被拒絕。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年物價不斷上漲，外食也跟著變貴，一名網友表示，最近去一間常光顧的滷味店，通常都是買200元，老闆也會附一個紙碗，不過當天她買了150元的滷味，老闆卻說「量太少了，店裡沒有這麼小的碗」，她聽完後很錯愕，店裡也沒有標示要低消多少才會附碗，無奈嘆「強迫我多消費嗎？」

女網友在Dcard發文，「滷味攤老闆嫌我夾的太少」，經常去某間滷味攤，通常消費金額約200元左右，偶爾會買140、160元，因為在外租屋所以會索取紙碗，老闆每次都會給，不過某次她買了150元的滷味，老闆沒給碗，並說「不好意思捏今天這一包太小了，我們沒有比較小的碗喔」。

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她不解表示，紙碗的成本已經高到，需要消費到一定的金額才會給？況且夾的份量只比平常少10元，如果老闆不想給碗，可以直接說買到多少才會附，或是直接說不提供就好，「我今天就是沒有要吃這麼多啊，難道要因為碗強迫我多消費嗎？」

貼文曝光，網友表示，「點150裝不了一碗，老闆要檢討一下份量是不是太少了吧」、「我一碗滷味70吃超飽，150還被老闆靠腰夾太少？而且原po常去老闆還要這麼計較，這個老闆很不好餒」、「大不了之後不要去那家買，也建議你可以買一個碗放家裡，比較方便跟環保」、「現在很多地方餐具都要另外收費，可以買一個碗放家裡，環保很多也不怕老闆不給碗」。