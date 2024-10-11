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陸29歲「超級學霸」橫空出世　「4博士＋2博士後」還有一堆碩士學位

▲大陸一名29歲研究員趙子健擁有多個博碩士學位，引起外界熱議。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸一名29歲研究員趙子健擁有多個博碩士學位，引起外界熱議。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古民族文化藝術研究院8日公佈多名研究人員的個人簡歷。其中，一名29歲的研究員趙子健簡歷一翻開，共擁有四個不同專業的博士及兩個博士後，再加上至少5個碩士學位，被認為是「橫空出世」的超級學霸，也有輿論開始質疑其真偽，引起外界熱議。

▲大陸一名29歲研究員趙子健擁有多個博碩士學位，引起外界熱議。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，其個人簡介稱，「趙子健（1995.08—），男，安徽淮南人。藝術學博士，心理學博士，教育學博士，聖經研究博士。技術管理（藝術科技）博士後，心理學博士後。亞洲人文與社會研究所所長，教授。主要研究方向為：媒介文化、藝術科技、消費者行動及智能傳播等。」

此外，趙子健的簡歷中，還標註22項社會兼職，包括北京民藝非物質文化遺產研究院研究員、中國心理學會會員、中國康復醫學會會員、中國藥學會會員、中國抗癌協會會員、中國神經科學學會會員等。

趙子健洋洋灑灑的學位證明中，加圖立大學位於韓國，萊西姆大學位於菲律賓，薩拉戈薩大學、塞萬提斯米格爾歐洲大學位於西班牙，至於浸會大學、香港大學則是在香港，其中，有博士學位、有碩士學位，甚至在某些學校中取得雙碩士的優異表現。

在多個高階學位的背後，趙子健年僅29歲，也讓外界提出不少質疑和看法。對此，內蒙古民族文化藝術研究院工作人員透露，招聘時，趙子健研究員提供電子版的學歷證書，但沒有提供「中國（教育部）留學服務中心」的認證資訊，有些學歷也是通過網路學習獲得，「學歷是真實的，但含金量有待考查，機構主要是看他核心論文發表較多，應該研究水平過關。」

面對外界熱議，內蒙古民族文化藝術研究院昨（10）日聲明稱，關注到媒體對趙子健學歷信息存疑的報導後，該院決定暫停與趙子健的聘任關係，對其學歷學位開展核查。該院將進一步加強兼職研究人員的資格審核和管理工作。

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