微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

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進入年度購物旺季，各大百貨週年慶紛紛推出豪華優惠，而備受矚目的微風百貨更以接力方式帶來超值折扣，繼微風廣場熱鬧開跑後，主打時尚與品味的微風信義、微風松高、微風南山週年慶也將於10/17登場，這次除了會員專屬優惠外，各大品牌更推出限量精選好禮，回饋高達33%，還有機會抽中星宇航空雙人機票，快看最新購物攻略在年終前最後一波搶絕美名品，千萬不要錯過！

想在週年慶拿到最好康，光是商品打折怎麼夠？神隊友「信用卡優惠」與「回饋點數」才是荷包救星，加一加可是又省了一大筆錢！又以加入微風會員回饋最多，即日起～11/4微風積點禮遇會員滿萬送萬點、滿千送千點，1000點可以折抵100元，回饋的酬賓點數直接自動歸戶在會員資料中，優惠隨身帶著走，當累積到一定點數時，還可以兌換好禮，等於放大點數價值，不只如此，週年慶首6日還有加碼回饋，使用Breeza Pay微風錢包結帳，更享最高3%點數回饋，使用微風聯名卡消費滿20萬更是直接送一台主婦神器「ILIFE A 10s 雷射掃拖機器人」，超狂優惠，讓你掃貨、打掃兩不誤！

微風週年慶讓人熱血沸騰的，非精品獨家商品莫屬！精品迷們絕對要瞄準那些獨家商品，像是PRADA的刺繡手提包，細膩設計讓每個細節都奢華滿滿，必須列入清單。而全球迷倒無數人的珠寶品牌Van Cleef & Arpels這回推出全新Vintage Alhambra長項鍊，將優雅氣質拉到滿點。不過，最讓人尖叫的還是Chloé的米色鳳梨皮革背包，充滿俏皮感的設計，簡直像是為潮流玩家量身打造的時尚單品，用可愛的設計攻佔時尚心房，這些名品平時無折扣，只有在週年慶加上積點和卡友回饋，才能享有超值優惠，省荷包又能買到最有質感的心頭好！

開跑首日獨家開門禮、吉祥物現身也是亮點之一！10/17週年慶首日開跑當天，微風為尊貴的顧客準備了香醇的開門禮，早起排隊都能喝到NESPRESSO、MUJI無印良品等精品咖啡的迷人風味，微風吉祥物KAZEMON也將現身微風信義、松高和南山，親自發送限量迎賓咖啡，現場趣味滿分！

人氣男神尹斗俊日前現身一年一度的微風信義之夜，帥氣登場引發現場粉絲尖叫連連，星光大道瞬間掀起粉絲狂潮！雖然現場採訪讓人意猶未盡，但微風周年慶期間貼心準備了尹斗俊的專屬幕後花絮！逛累了嗎？不妨在館內的大螢幕前，觀看尹斗俊的獨家Q&A專訪，這次他不僅展現舞台上迷人的自信魅力，還揭露了台下最真實、貼近生活的一面，讓粉絲們大呼過癮！

微風周年慶精彩不斷，除了優惠滿滿，今年還攜手「臺北時裝週SS25」推出時尚選品店，讓你在逛微風周年慶時也能一次滿足對設計師服飾與流行配件的渴望！選品店位於微風信義3F，匯集了臺灣最頂尖的潮流品牌，從國際設計師到備受矚目的新銳創作應有盡有。這次周年慶不只是購物，還是充滿驚喜的時尚盛會，快來微風一起感受最夯的潮流脈動吧！