　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

▲▼微風百貨,週年慶,微風信義。（圖／微風百貨提供）

消費中心／綜合報導

進入年度購物旺季，各大百貨週年慶紛紛推出豪華優惠，而備受矚目的微風百貨更以接力方式帶來超值折扣，繼微風廣場熱鬧開跑後，主打時尚與品味的微風信義、微風松高、微風南山週年慶也將於10/17登場，這次除了會員專屬優惠外，各大品牌更推出限量精選好禮，回饋高達33%，還有機會抽中星宇航空雙人機票，快看最新購物攻略在年終前最後一波搶絕美名品，千萬不要錯過！

▲▼微風百貨,週年慶,微風信義。（圖／微風百貨提供）

想在週年慶拿到最好康，光是商品打折怎麼夠？神隊友「信用卡優惠」與「回饋點數」才是荷包救星，加一加可是又省了一大筆錢！又以加入微風會員回饋最多，即日起～11/4微風積點禮遇會員滿萬送萬點、滿千送千點，1000點可以折抵100元，回饋的酬賓點數直接自動歸戶在會員資料中，優惠隨身帶著走，當累積到一定點數時，還可以兌換好禮，等於放大點數價值，不只如此，週年慶首6日還有加碼回饋，使用Breeza Pay微風錢包結帳，更享最高3%點數回饋，使用微風聯名卡消費滿20萬更是直接送一台主婦神器「ILIFE A 10s 雷射掃拖機器人」，超狂優惠，讓你掃貨、打掃兩不誤！

▲▼微風百貨,週年慶,微風信義。（圖／微風百貨提供）

微風週年慶讓人熱血沸騰的，非精品獨家商品莫屬！精品迷們絕對要瞄準那些獨家商品，像是PRADA的刺繡手提包，細膩設計讓每個細節都奢華滿滿，必須列入清單。而全球迷倒無數人的珠寶品牌Van Cleef & Arpels這回推出全新Vintage Alhambra長項鍊，將優雅氣質拉到滿點。不過，最讓人尖叫的還是Chloé的米色鳳梨皮革背包，充滿俏皮感的設計，簡直像是為潮流玩家量身打造的時尚單品，用可愛的設計攻佔時尚心房，這些名品平時無折扣，只有在週年慶加上積點和卡友回饋，才能享有超值優惠，省荷包又能買到最有質感的心頭好！

▲▼微風百貨,週年慶,微風信義。（圖／微風百貨提供）

開跑首日獨家開門禮、吉祥物現身也是亮點之一！10/17週年慶首日開跑當天，微風為尊貴的顧客準備了香醇的開門禮，早起排隊都能喝到NESPRESSO、MUJI無印良品等精品咖啡的迷人風味，微風吉祥物KAZEMON也將現身微風信義、松高和南山，親自發送限量迎賓咖啡，現場趣味滿分！

▲▼微風百貨,週年慶,微風信義。（圖／微風百貨提供）

人氣男神尹斗俊日前現身一年一度的微風信義之夜，帥氣登場引發現場粉絲尖叫連連，星光大道瞬間掀起粉絲狂潮！雖然現場採訪讓人意猶未盡，但微風周年慶期間貼心準備了尹斗俊的專屬幕後花絮！逛累了嗎？不妨在館內的大螢幕前，觀看尹斗俊的獨家Q&A專訪，這次他不僅展現舞台上迷人的自信魅力，還揭露了台下最真實、貼近生活的一面，讓粉絲們大呼過癮！

微風周年慶精彩不斷，除了優惠滿滿，今年還攜手「臺北時裝週SS25」推出時尚選品店，讓你在逛微風周年慶時也能一次滿足對設計師服飾與流行配件的渴望！選品店位於微風信義3F，匯集了臺灣最頂尖的潮流品牌，從國際設計師到備受矚目的新銳創作應有盡有。這次周年慶不只是購物，還是充滿驚喜的時尚盛會，快來微風一起感受最夯的潮流脈動吧！

ET快訊
抽中一張賺4.2萬元！　今起申購
朝野「和解飯」破局！　傅崐萁：非常遺憾行政院沒學習尊重民意
快訊／和解飯「破局！」　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人
快訊／和解飯破局？　黃國昌先一步離開：蠻遺憾的
快訊／手搖飲店起火　緊急疏散7人
獨／市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨
史上首次季後賽日投對決！道奇官宣山本由伸G5先發對決達比修有
皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光
磁暴非常強烈　極光大爆發畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

微風廣場周年慶9／12登場　加碼「甜點特展」讓你好吃好逛

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

「不給料就搗蛋」十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

熱血育兒神器！「Sparco」極輕碳纖維手推車Karbon首次亮相！

超商周末優惠來了！霜淇淋、咖啡「買1送1、買10送10」小確幸必搶

【廣編】統一企業集團ZEELAND-MARK　與您相遇美好

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

8大速食店「雙十優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、比薩半價吃

咖啡、泰奶霜淇淋「買10送10」！超商雙十加碼優惠一次看

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

「不給料就搗蛋」十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

熱血育兒神器！「Sparco」極輕碳纖維手推車Karbon首次亮相！

超商周末優惠來了！霜淇淋、咖啡「買1送1、買10送10」小確幸必搶

【廣編】統一企業集團ZEELAND-MARK　與您相遇美好

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

8大速食店「雙十優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、比薩半價吃

咖啡、泰奶霜淇淋「買10送10」！超商雙十加碼優惠一次看

綠黨團樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　「協商前溝通、彼此都很克制」

味全龍主場場均突破8千人、成長43.23%聯盟第二　27日辦感謝祭

快訊／14:22南投規模3.7地震　「最大震度4級」6縣市有感

石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光！　網友大驚：是馬力歐嗎

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

台南女生尋找6年前斯洛伐克舞團成員　團員願再續跨國友誼

挺賴清德「中華民國味」的演說　黃暐瀚盼：藍營多談一點「台灣」

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季仍看好營運升溫

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

消費熱門新聞

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

麥當勞雙十限定「7大優惠券」

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次收

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

美式賣場獨家「AI乳霜」熱銷限定版　限時優惠快搶

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

熱血育兒神器！「Sparco」極輕碳纖維手推車Karbon首次亮相！

全聯300元餐酒最夯！忠實客1年貢獻25萬

8大速食店「雙十優惠」懶人包！

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

超商雙十優惠！咖啡、霜淇淋買10送10

2大平台明天凌晨0時起暫停22縣市外送服務

快訊／麥當勞APP當機了

更多熱門

相關新聞

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

豐原太平洋百貨週年慶9/26(四)正式開打以來氣勢如虹，業績超達成！今年更是打出「中區最殺回饋」、「比出國買還便宜」等話題，預購及開打首四日之加碼獨享驚喜禮吸引民眾一開店就來排隊兌換。

預購開紅盤！太平洋百貨週年慶超殺回饋38%

預購開紅盤！太平洋百貨週年慶超殺回饋38%

周年慶預購會折扣最殺、組合最優

周年慶預購會折扣最殺、組合最優

百貨風向球周年慶出「每年秒殺組」

百貨風向球周年慶出「每年秒殺組」

迎戰週年慶　「大江」瞄準Z世代消費

迎戰週年慶　「大江」瞄準Z世代消費

關鍵字：

微風百貨週年慶微風信義

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面