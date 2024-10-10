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首位亞洲女得主！南韓作家韓江獲「諾貝爾文學獎」　背景曝光

▲韓國女作家韓江獲頒2024年諾貝爾文學獎：首位亞洲女性得主。（圖／路透社）

▲韓國女作家韓江獲頒2024年諾貝爾文學獎，是首位亞洲女性得主。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

2024年諾貝爾文學獎（The Nobel Prizes in Literature）得主10日晚間7點揭曉，由韓國女作家韓江（Han Kang）拿下殊榮。為此，韓江也成為首位亞洲女性諾貝爾文學獎得主，同時也是第二位韓國籍諾貝爾獎得主。

據了解，韓江於1970年出生在韓國光州市，9歲隨家人搬遷至首爾，之後畢業於延世大學國文系，目前是韓國藝術大學文藝創作系教授。她的父親也是知名的小說家，她本身除了寫作之外，也涉獵藝術與音樂，這些元素在她的文學創作中隨處可見。

韓江被認為是當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一，她的作品從更為根源的層面上回望生活的悲苦和創傷，筆墨執著地袒護傷痕，充滿探索的力量。此次諾貝爾評審委員會就讚揚她「充滿詩意的散文作品，毫不忌諱地面對歷史創傷，暴露人類生命的脆弱」。

回顧韓江的文學成就，她曾先後榮獲《首爾新聞報》年度春季文學獎，韓國小說文學獎，今日青年藝術家獎，東裡文學獎、李箱文學獎、萬海文學獎等。2016年5月16號，布克國際文學獎在倫敦揭曉，韓江憑藉小說《素食者》擊敗諾貝爾文學獎得主奧爾罕•帕慕克新作《我腦袋裡的怪東西》，諾貝爾文學獎得主大江健三郎晚年代表作《水死》、暢銷書「那不勒斯四部曲」終曲《失蹤的孩子》等154名競爭對手，最終成為該獎項歷史上第一位亞洲作家。

在之後的幾年中，韓江的文學成就繼續被國際認可。2017年，她獲得了有「義大利諾貝爾文學獎」之稱的馬拉帕蒂文學獎。2018年，她憑藉作品《白》再次入圍布克國際文學獎短名單，並且創紀錄的在同一年憑藉《少年來了》入圍國際都柏林文學獎短名單。2019她獲得西班牙聖克萊門特文學獎。2022年她用7年時間寫就得長篇小說《不做告別》拿下大山文學獎、金萬重文學獎。

事實上，諾貝爾文學獎自1901年設獎至2023年以來，120位得獎者中僅17人為女性；若以語文區分，英文作品得主共30位、法文共16位，阿拉伯得主僅1人，獲獎者多半為歐洲男性作家。然而，2024年的文學獎得主韓江的獲獎，無疑是對這種狀況的一種突破。

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