末日博士示警！若川普勝選　美國恐爆「停滯性通膨」

▲末日博士對川普上任可能帶來的風險提出警告。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）成功預言2008年金融海嘯，因而獲得「末日博士」的稱號。他9日警告，如果川普重返白宮，美國遭到「停滯性通貨膨脹」（Stagflation）衝擊的風險，恐怕大幅提高。

魯比尼在格林威治經濟論壇（Greenwich Economic Forum）的場邊演說中表示，「川普貿易、通貨、貨幣、財政、移民與外交政策的組合，比賀錦麗當選，帶來高得多的停滯性通膨風險。」在他看來，川普的政策計畫，包括課徵更高額關稅、讓美元貶值、對非法移民採取強硬立場，都可能減緩經濟成長，同時刺激通膨上漲。

針對美國國內，考慮到移民提供的經濟成長，川普的強硬移民策略，例如誓言強制實施大規模驅離等，構成一大風險。至於國際方面，中東局勢也是潛在催化劑，進一步的事態升級，可能導致油價飆漲，最終提高物價壓力。

▲魯比尼因為預言2008年金融海嘯聲名大噪。（圖／達志影像／美聯社）



為了避險，魯比尼建議投資人持有黃金、短期債券、美國抗通膨債券（TIPS）。但可以肯定的是，他的預言也不是全部都會實現。2022年，魯比尼也對停滯性通膨的債務危機做出類似預測，但迄今尚未成真。

不過，魯比尼也提出3個原因解釋，為什麼交易員目前不太在乎川普勝選的後果。首先，川普與賀錦麗的競爭依舊激烈，不必然會獲勝。其次，他上任之後，還是可能以更溫和的方式實踐政見。最後，市場拋售的可能性，也會阻止他執行某些政策。

儘管魯比尼對於股價持續上漲抱持懷疑態度，但對美國科技巨頭較不悲觀，「在我看來，科技巨頭的故事，在某種意義上是成立的，也就是AI將從根本改變世界，而且會從美國開始，但這不會發生在一夜之間。」他預測，到了2020年代末期，AI可以推動美國生產率成長逾3%，而且這種樂觀已經反映在股價上，「投資科技和AI相關的東西，是很好的長期投資，但由於通膨、利率與經濟可能發生的變化，也將出現很顯著的波動。」