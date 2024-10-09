Google非法壟斷搜尋市場　美司法部擬訴請分拆

▲ 美國司法部表示，擬訴請法官強制Google分拆部分事業體，如網頁瀏覽器Chrome和安卓（Android）作業系統。（圖／路透）

文／中央社

美國司法部今天表示，擬訴請法官強制Google分拆部分事業體，如網頁瀏覽器Chrome和安卓（Android）作業系統。司法部認為這家科技巨擘藉此非法壟斷網路搜尋引擎市場。

綜合法新社與路透社報導，美國法官今年8月做出歷史性判決，認為Google控制美國90%網路搜尋市場，已構成非法壟斷。美國司法部擬議的補救措施，可能改變美國人在網路上搜尋資料的方式，同時減少Google營收，並賦予其競爭對手更多發展空間。

美國司法部指出：「要徹底消除這些（壟斷）危害，不僅得終止Google對目前通路的控制，也要確保Google無法掌控未來通路。」

美國司法部提到，其擬議補救措施另一目標，在於防止Google將之前的主導優勢延伸至正迅速發展的人工智慧（AI）領域。司法部也考慮訴請法院命令Google將其用於搜尋引擎及AI輔助搜尋功能的索引、數據和模型開放給競爭者。

美國司法部也可能訴請法院禁止Google再透過付費，要求其他公司在新裝置預先安裝Google搜尋引擎，或把它設為預設搜尋工具。

Google為鞏固自身可觀的市占率，每年支付一筆費用給蘋果（Apple）等電子裝置製造商，確保這些公司出產的智慧型手機與裝置上的網頁瀏覽器把Google當作預設搜尋引擎。這筆費用在2021年高達263億美元（約新台幣8467億元）。

Google稱美國司法部擬議措施過於「激進」，且「遠超出本案涉及的特定法律議題」。

外界預期美國司法部將於11月20日前向法院提交更詳盡計畫，Google則可在12月20日前提出自己的補救辦法，雙方預定明年4月在特別聽證會進行辯論。（譯者：張茗喧／核稿：洪培英）