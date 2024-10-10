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屏東山區坍方！北大武山+檜谷山莊年底前封閉　6步道即日開放

▲北大武山步道部分路基坍方情形 。（圖／林務署屏東分署）

▲北大武山步道部分路基坍方情形 。（圖／林務署屏東分署）

記者陳崑福／屏東報導

林務署屏東分署所轄尾寮山及浸水營步道、里龍山步道及北大武山、檜谷山莊受近日山區午後強降雨影響，有路基坍方及淘空情形，開放時間將延期，另六義山等6步道即日起開放。

▲北大武山步道部分路基坍方情形 。（圖／林務署屏東分署）

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林務署屏東分署表示，受近日山區午後仍有強降雨發生，尾寮山步道及浸水營步道前段部分路段仍尚未修復，延長暫停開放時間至今年10月31日。里龍山步道則因2.2公里處之鋼構跨越橋路基有淘空情形，開放0k～2.2k部分路段，2.2k至三角點間路段仍維持暫停開放。

至於北大武山步道及檜谷山莊，受近日午後強降雨影響，約2k處路基產生裂縫且有擴大情形，為安全考量，將延長暫停開放至今年12月31日。檜谷山屋暫停開放期間，原已申請繳費之民眾，可全額退費。另月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

而六義山步道、雙溪樹木園步道、靈山步道、浸水營步道西段、石門山步道、高士佛步道則即日起重啟開放。

該分署建議民眾行前可先至台灣山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw/ ）查詢步道最新路況及開放資訊，並落實無痕山林第1條，在行前做好充分的規劃與準備。

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