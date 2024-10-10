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社會 社會焦點 保障人權

他帶「黃金米奇」搭機沒申報　拒繳150萬罰鍰將拍賣

記者黃翊婷／綜合報導

34歲陳姓男子日前攜帶2塊黃金飾品打算搭機前往越南，卻被抓包沒有申報，還當場被依洗錢防制法裁罰150萬8482元。由於陳男逾期未繳納罰鍰，法務部行政執行署桃園分署表示，若陳男仍拒不繳納，將擇期公開拍賣查封的金飾。

男帶2金飾搭機沒申報。（圖／翻攝自法務部行政執行署桃園分署、財政部關務署台北關）

▲被查封的金飾。（圖／翻攝自法務部行政執行署桃園分署）

桃園分署表示，陳男今年2月間原本打算搭機出境前往越南胡志明市，卻被航警局安全檢查大隊人員抓包，他的身上及手提行李內有未申報的黃金飾品2塊，1塊刻有BMW字樣，另1塊則是米奇造型，淨重均為0.52公斤，價值超過免申報限額等值2萬美元，因此依洗錢防制法第12條及行政罰法第7條等規定，對他裁罰150萬8482元罰鍰。

然而，陳男逾期未繳納罰鍰，桃園分署8日由執行官親自帶隊，偕同台北關人員前往桃園機場查封2塊金飾，目前已送往桃園市金銀珠寶商業同業公會人員進行重量及成色鑑定。若陳男仍拒不繳納罰鍰，桃園分署將在完成詢價程序之後定期公開拍賣，有意逢低買進的民眾可關注桃園分署官方網站、臉書所公布的拍賣公告及訊息。

桃園分署提醒，民眾入出境時務必注意並遵守相關通關規定，若攜帶一定金額以上的現鈔或黃金，請誠實申報，切莫抱持僥倖心態以身試法，以免觸法。

▼民眾出入境應申報的項目。（圖／翻攝自財政部關務署台北關）

男帶2金飾搭機沒申報。（圖／翻攝自法務部行政執行署桃園分署、財政部關務署台北關）

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