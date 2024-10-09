　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之質疑博士生獎學金搞黑箱　國科會主委認宣傳不力：我們改進

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國科會推出博士生獎學金，一個月4萬元，補助三年，共400名額，讓明年想讀博士班的考生提前申請，申請期限到這個月底。不過，國民黨立委葉元之質疑，國科會完全沒宣傳，大多數人都不知道這個計畫，質疑國科會搞黑箱，擺明是給「巷子內」的人申請。對此，國科會主委吳誠文坦承，「這是我們執行的問題」、「我們要改」。

葉元之今天質詢時指出，國科會推出博士生獎學金的政策是要提供誘因，提供上百萬元，補助讓優秀人才不致因爲經濟問題而不去讀博士班，可是明年入學考生的申請期間，卻是今年10/1到10/31，很多人是在明年各校考試簡章出來後，才會決定要不要報考，造成大多優秀考生沒有機會得到補助。

葉元之也說，這個計劃宣傳不足，不僅沒有發布新聞，甚至國科會臉書都沒相關貼文，「是只給國科會『巷子內』的人申請嗎」？他去問了很多學校老師、學生，都不知道這個計劃。

葉元之批評，種種問題都凸顯國科會辦理這個研究計畫，辦得多麼隨便，學生也不買單；不僅很多博士生陳情，葉元之也秀出網路社群博士生的抱怨貼文，有成功大學學生說打電話到國科會詢問，結果國科會人士卻回，「就提早規劃不會喔」，還說各單位獎學金那麼多，可以去申請別的，讓他感覺是不差你這一個。

葉元之也透露，有清華大學學生說，入學才知道這個獎學金，但不能申請，署名「一路打工兼差苦撐到現在快畢業的一個學生，奉勸大家讀博士班要三思」。葉元之質疑，這樣有符合當初的政策目標嗎？是不是在消化預算？

此外，葉元之也指出，申請簡章錯誤百出，例如一開始跟大家說只要給申請表就好，不用「研究計畫書」，後面又告訴考生「研究計畫書」佔評分40%，「那學生到底要不要交研究計畫？」，實在是粗糙無比。

對於葉元之的質疑，吳誠文則表示，「我們答應修改」，未來獎學金方案上路前，會再到學校加強宣傳，但今年已經來不及。不過葉元之要求，現在報名期間尚未結束，不應拖到明年再改。吳誠文則承諾，兩周內到葉元之辦公室來說明怎麼修正。

葉元之說，今年很多的問題在上會期就跟國科會反映過，為何都沒修正？吳誠文解釋，業務處長「才剛上任」，葉元之則批評，所以國科會覺得只要換一個處長就可以不負責任、重蹈覆轍？面對葉元之砲轟，吳誠文連聲認錯，表示「這是我們執行的問題」、「我們要改」。

▼國科會主委吳誠文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼卓榮泰 國科會主委吳誠文 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）
 

ET快訊
27人慘被丟包！他代付196萬元解圍　霸氣醫發聲了
《黑白大廚》呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高
快訊／刑事戰將護美女董座　嗆法官：邏輯有問題
健身教練虐2幼童　全身傷「出血不止」
快訊／央行房貸管制大鬆綁！　排除3條件
沒包禮金偷吃喜酒！新郎新娘抓包　下場慘了
警破門爆乳女超淡定　一旁情侶還在抱抱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

祖國論遭國台辦轟「新兩國論」　謝龍介緩頰：應正面看待

葉元之質疑博士生獎學金搞黑箱　國科會主委認宣傳不力：我們改進

分析賴清德「祖國論」正聲量高於負面　TPOC：藍營無有力論述造成

韓國瑜點頭了！12日合體謝國樑助陣反罷免　造勢名單曝光

國台辦嗆賴清德祖國論「悖論」　民進黨籲正視中華民國存在客觀事實

謝龍介聽「祖國論」喊感動　郭國文：又虛偽又蹭

綠樂觀看朝野和解飯「會破冰不破局」　沙盤推演「盡力搭台盼好結果」

罷免前夕挺謝國樑名單出爐！國民黨：歡迎小草共襄盛舉

柯文哲三大案調查報告　戴錫欽曝最新進度

曝和解飯底線！藍設3訴求要卓榮泰點頭　「否則繼續封殺總預算」

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

祖國論遭國台辦轟「新兩國論」　謝龍介緩頰：應正面看待

葉元之質疑博士生獎學金搞黑箱　國科會主委認宣傳不力：我們改進

分析賴清德「祖國論」正聲量高於負面　TPOC：藍營無有力論述造成

韓國瑜點頭了！12日合體謝國樑助陣反罷免　造勢名單曝光

國台辦嗆賴清德祖國論「悖論」　民進黨籲正視中華民國存在客觀事實

謝龍介聽「祖國論」喊感動　郭國文：又虛偽又蹭

綠樂觀看朝野和解飯「會破冰不破局」　沙盤推演「盡力搭台盼好結果」

罷免前夕挺謝國樑名單出爐！國民黨：歡迎小草共襄盛舉

柯文哲三大案調查報告　戴錫欽曝最新進度

曝和解飯底線！藍設3訴求要卓榮泰點頭　「否則繼續封殺總預算」

親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

14家星巴克特色門市！浪漫玻璃屋享受暖陽　還有美軍小木屋宿舍

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

王品9月營收寫期新高　全年展店近30家

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

以軍加強攻擊！加薩一家9口被滅門　醫院被逼撤離「如判病患死刑」

萌娃看玩具母雞下蛋　期待→怕爆表情超糾結

政治熱門新聞

幫柯文哲喊冤？　徐永明深夜突發5文：文燦拿錢沒事、沒拿錢的有事

王世堅痛批「飯桶」：6000萬像丟進水裡　數發部回應了

捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

韓國瑜送暖　國慶大典保留柯座位

唐鳳存款「腰斬」剩19萬　卓榮泰背債386萬

台商出任湖南政協委員！內政部重罰40萬

曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫

「查打雜機要」橘子許芷瑜曝光

四叉貓爆「帳房橘子」是柯遠房親戚　祖孫三代同天捐30萬政治獻金

鏡民調／53%認為柯文哲京華城案貪汙　破八成小草護柯非故意圖利

8白委明出席國慶大典　服裝有小巧思

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

鏡民調／賴清德施政滿意度下滑3個百分點　回到51.3%剛好過半

卓榮泰稱禁伐補償「浪費公帑」？　趙少康：大筆預算給綠媒才浪費

更多熱門

相關新聞

「和解飯」成賴清德甩鍋韓國瑜狠招？　葉元之：矮化變民進黨隊長

「和解飯」成賴清德甩鍋韓國瑜狠招？　葉元之：矮化變民進黨隊長

中央政府明年度總預算遭國民黨團、民眾黨團陣營聯手卡關，行政院長卓榮泰為此拜託立法院長韓國瑜搭平台協助朝野溝通，據悉，韓國瑜將於本周五邀各黨團幹部吃「和解飯」。對此，國民黨立委葉元之認為，其實處理院際之間的衝突應該是總統賴清德，但現在賴消失，自我矮化成為民進黨隊長。

不滿割頸案判決　藍委批：殺一個人只需關三年

不滿割頸案判決　藍委批：殺一個人只需關三年

賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣

賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣

游勝雄獎學金發放43年　2年後停止原因曝

游勝雄獎學金發放43年　2年後停止原因曝

禁伐補償卡關！　葉元之點名蘇巧慧：原民媳婦愧對原住民

禁伐補償卡關！　葉元之點名蘇巧慧：原民媳婦愧對原住民

關鍵字：

葉元之博士生獎學金國科會

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面