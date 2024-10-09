葉元之質疑博士生獎學金搞黑箱　國科會主委認宣傳不力：我們改進

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國科會推出博士生獎學金，一個月4萬元，補助三年，共400名額，讓明年想讀博士班的考生提前申請，申請期限到這個月底。不過，國民黨立委葉元之質疑，國科會完全沒宣傳，大多數人都不知道這個計畫，質疑國科會搞黑箱，擺明是給「巷子內」的人申請。對此，國科會主委吳誠文坦承，「這是我們執行的問題」、「我們要改」。

葉元之今天質詢時指出，國科會推出博士生獎學金的政策是要提供誘因，提供上百萬元，補助讓優秀人才不致因爲經濟問題而不去讀博士班，可是明年入學考生的申請期間，卻是今年10/1到10/31，很多人是在明年各校考試簡章出來後，才會決定要不要報考，造成大多優秀考生沒有機會得到補助。

葉元之也說，這個計劃宣傳不足，不僅沒有發布新聞，甚至國科會臉書都沒相關貼文，「是只給國科會『巷子內』的人申請嗎」？他去問了很多學校老師、學生，都不知道這個計劃。

葉元之批評，種種問題都凸顯國科會辦理這個研究計畫，辦得多麼隨便，學生也不買單；不僅很多博士生陳情，葉元之也秀出網路社群博士生的抱怨貼文，有成功大學學生說打電話到國科會詢問，結果國科會人士卻回，「就提早規劃不會喔」，還說各單位獎學金那麼多，可以去申請別的，讓他感覺是不差你這一個。

葉元之也透露，有清華大學學生說，入學才知道這個獎學金，但不能申請，署名「一路打工兼差苦撐到現在快畢業的一個學生，奉勸大家讀博士班要三思」。葉元之質疑，這樣有符合當初的政策目標嗎？是不是在消化預算？

此外，葉元之也指出，申請簡章錯誤百出，例如一開始跟大家說只要給申請表就好，不用「研究計畫書」，後面又告訴考生「研究計畫書」佔評分40%，「那學生到底要不要交研究計畫？」，實在是粗糙無比。

對於葉元之的質疑，吳誠文則表示，「我們答應修改」，未來獎學金方案上路前，會再到學校加強宣傳，但今年已經來不及。不過葉元之要求，現在報名期間尚未結束，不應拖到明年再改。吳誠文則承諾，兩周內到葉元之辦公室來說明怎麼修正。

葉元之說，今年很多的問題在上會期就跟國科會反映過，為何都沒修正？吳誠文解釋，業務處長「才剛上任」，葉元之則批評，所以國科會覺得只要換一個處長就可以不負責任、重蹈覆轍？面對葉元之砲轟，吳誠文連聲認錯，表示「這是我們執行的問題」、「我們要改」。

▼國科會主委吳誠文。（圖／記者屠惠剛攝）



