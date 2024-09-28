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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禁伐補償卡關！　葉元之點名蘇巧慧：原民媳婦愧對原住民

▲▼ 新北市原住民議員馬見（右）在節目「52新聞俱樂部」和國民黨立委葉元之（左）一起直播，談《禁伐條例》 。（圖／立委葉元之辦公室提供）

▲新北市原住民議員馬見（右）在節目「52新聞俱樂部」和國民黨立委葉元之（左）一起直播，談《禁伐條例》 。（圖／立委葉元之辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

明年總預算因原住民《禁伐條例》預算未編足而卡關，新北市原住民議員馬見今（28日）和藍委葉元之一起直播，葉元之表示，禁伐補償是一種公平正義，是原住民應得的，行政院未依照立法院通過的《禁伐條例》，編列預算，就是看不起原住民。他更點名有意參選新北市長的綠委蘇巧慧，身為原住民的媳婦，卻在修正「禁伐補償」條例時投反對票，愧對原住民。

馬見在節目「52新聞俱樂部」和藍委葉元之一起直播，馬見還痛批原民會主委曾智勇，在政黨及民族間選擇了政黨，不顧民族權益；他也點名有意參選新北市長的綠委蘇巧慧，身為原住民的媳婦，卻在修正「禁伐補償」條例時投反對票，愧對原住民。

葉元之補充，總預算遭退回，是因為行政院未依照立法院通過的「禁伐補償條例」，編列相關預算，這明顯違法，也看不起原住民。

葉元之指出，民進黨辯稱今年原民會比過去多編12%預算，一副他們對原住民的照顧已經很多了，叫原住民不要再吵了，但是，原住民的「禁伐補償」，是一種公平正義，不是政府給原住民的福利，兩者性質完全不同。

葉元之批，最丟臉的是原民會主委曾智勇，問題還沒解決，連立法院都不敢來，跑出國了。我們國家為什麼會有原民會的設置，就是希望說能夠特別照顧原住民。「但民進黨官場文化，不希望太站在民意這邊，只要聽話就好。」
 

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關鍵字：

禁伐補償葉元之蘇巧慧原住民

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