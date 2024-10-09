舉牌「紅包不到1200去垃圾桶」新娘身分曝！她揭黑歷史：太陽花成名

▲新娘進場時舉著「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，引起熱議。（圖／毒姑九賤婆媳討論區臉書）

圖文／CTWANT

昨（8）日有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，參加婚禮時，新娘進場舉著用奇異筆寫著的板子：「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，引發熱議。網紅陳沂揭露新娘正是網紅「城西有顆地圖炮」，還回顧不少她的黑料。對此，城西有顆地圖炮回應，「我的賓客都知道那是幽默的玩笑，大家都玩得很開心。」

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，近日參加一場婚禮，新娘手中高舉著1個用紙箱製作的簡陋手牌，上面用奇異筆寫著「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，更令他驚訝的是，新娘在走紅毯的同時，竟開始乞討紅包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁感嘆，婚禮本應是人生的重要時刻，但新娘這樣的舉動卻讓人質疑她對於婚禮的重視程度，「當她在所有親朋好友與長輩面前為自己的丈夫丟臉，所展現出的形象實在讓人不敢置信新娘素質水準家教，還以為來到對岸參加村姑結婚。」最後還補充，新娘身上背3條前科，夫家並不知情。

網紅陳沂則在臉書上揭露新娘的身分，正是網紅「城西有顆地圖炮」，還掀起不少她的黑料，曾在太陽花學運挪用公款，東窗事發後，城西有顆地圖炮出面哭訴，「結果更多債主跑出來說她有豐富借錢不還紀錄。會裝可憐說她養的寵物生病需要錢，到處借錢，對方討債的時候就被封鎖。」

▲陳沂揭露新娘身分就是網紅「城西有顆地圖炮」。（圖／陳沂臉書）

陳沂表示，曾經她幫其中一位債主向城西有顆地圖炮討債，「那個債主只是來我這留言說她也被欠款，竟然被公審。」甚至有些債主爆料，討到錢後，還要被她先扣15元跨行轉帳的手續費，陳沂狠酸：「儘管有這麼多黑歷史，城西有顆地圖炮依然不斷穢土轉生，現在繼續販賣台灣價值在開團購。」

對此，城西有顆地圖炮也在臉書上回應，坦承照片中的人確實是自己，但已是7年前的事情，抨擊原PO也是她曾經的朋友，未經同意盜用照片，還拿出來做文章，「誰品德比較差？我想有智慧的人應該自己想得明白。」

城西有顆地圖炮表示，婚禮上的笑話哏不就是賓客跟新娘之間的事，她的賓客都知道那是笑話，且都玩得很盡興。但對於原PO提及3條前科的指控，她並未回應。

延伸閱讀

▸ 名醫是渣男3／傳鹹濕照、超音波挑釁正宮 「氧氣女神」惡劣小三行徑公開

▸ 新娘走紅毯舉牌「紅包不到1200走去垃圾桶」 他嘆：還以為參加村姑婚禮

▸ 楊千霈驚傳婚變！搬回娘家1打2顧孩 「8年婚姻觸礁」本人親回應了