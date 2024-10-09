竊賊夜闖公館無人商店「筷子伸錢箱夾鈔」　被逮才知是玩具鈔

記者邱中岳／台北報導

北市公館商圈1家無人商店日前凌晨遭侵入，竊嫌以竹筷夾取錢箱裡面的財物後離開，店家發現後立刻報警，警方在附近鎖定身形、衣著符合特徵的竊嫌，上前盤查後搜出犯案用的竹筷以及放在錢箱招財用的造型玩具鈔票，立刻將竊嫌帶回派出所偵訊。

警方調查，43歲的鍾姓男子，日前凌晨2時許前往公館商圈1家無人商店，趁著深夜進入店家，以筷子伸進錢箱，將王姓老闆放在裡面寓意「招財」的3張千元鈔票造型便利貼夾走，並立刻逃離現場，殊不知整個行為都被監視器拍下。

▲他夜闖公館商圈無人商店夾錢箱逃，被警方抓到後，在身上搜出竊取的千鈔造型玩具。(圖／記者邱中岳翻攝）

王姓老闆發現後，立刻通知警方到場處理，警方也在受理之後於附近加強巡邏，果真在不遠處找到身形、衣著符合特徵的鍾姓男子，上前盤查鍾男，在鍾身上找到竹筷以及被偷走的3張鈔票造型的便利貼，立刻將人帶回派出所。

據悉，公館商圈的無人商店，平時販售一些襪子等日用品以及小飾品，都是民眾選購之後自行將錢投入錢箱裡，店家後續前往整理錢箱收取財物，鍾姓男子可能因為見無人商店沒有店員，以為無人看管才會下手行竊，沒想到竟偷到玩具鈔票。

警方表示，鍾姓男子原本戶籍在桃園地區，不明原因到台北，平時無業且居無定所，經常在公館商圈附近閒晃，應訊時坦承到無人商店竊取財物，訊後被依照竊盜罪嫌將人移送法辦。