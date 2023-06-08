大台北唯一水樂園現況曝　郭昭巖號召里民籲蔣萬安：不該浪費寶地

▲台北市議員郭昭巖號召在地里長、里民呼籲市長蔣萬安盡快整頓自來水園區旁的水樂園，讓大台北居民擁有寓教於樂的親水場域，不必再捨近求遠。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

台北市寸土寸金，公館商圈自來水園區旁，曾有大台北唯一的水樂園「水悟空」，自開幕以來深受市民喜愛，受疫情影響，水樂園於疫情期間關閉，現處於荒廢狀態，內部設施、招牌皆未拆除，卻已然成為佔地6,000多坪的廢墟。迎接疫後新生活的同時，台北市議員郭昭巖今（8）日也號召水源里里長林全義、富水里里長陳麗貞、文盛里里長溫紹宏、河堤里里長鄒士根、台北市臺大公館商圈發展促進會周麗華理事長，及眾多關心公館商圈發展的里民一同召開記者會，呼籲蔣萬安市長盡快整頓水樂園，為台北市民及大臺北的孩子們留住這片親水教育園區。

▲台北市議員郭昭巖（右）、水源里里長林全義（左）。



台北市議員郭昭巖表示：「水樂園開幕時引起不小的轟動，名主持人曾國城也曾來這裡錄影，更稱該處為台北市的寶地，是許多台北市民週末假日的好去處，也是孩子們的共同回憶，也為公館商圈周邊帶來繁榮發展，八仙樂園歇業後，該處就成為北台灣最大的親水教育園區，且旁邊還有體適能中心、室內spa池、烤箱、游泳池等，公館商圈樞紐地帶也是台北自來水的發源地，除了休閒娛樂，也極具歷史與教育意義。」

公館商圈除了有知名的自來水博物館，周邊還有寶藏巖國際藝術村、台北市客家文化主題公園、紀州庵文學森林等歷史建物，是一處富有文化底蘊和教育意義的區域，郭昭巖指出，公館商圈發展環環相扣，更需仰賴專業，尤以自來水園區為台北市自來水發源地，應由最了解水資源的自來水處接管，「日前有委員希望財政局也可聽取其他局處意見，將該處重新活化，但不免令人擔心，親水教育、水資源利用為專業領域，結合親水、教育、觀光、健康等價值，在地里長們也認同應重視在地需求，請蔣萬安市長從善如流，交由最專業的自來水處重新活化水樂園。」

▲水樂園旁還有體適能中心，佔地廣闊、設備完善，現已然成為廢墟。



水源里里長林全義分享：「這地方應該是北區唯一的，空間大、設備完善，以前人潮很多，今天我再進來看到的時候覺得很難過，變成廢墟，以前的榮景都不在了，我們希望既然疫情過去了，趕快把這個地方恢復往日榮景，讓大台北居民可以有個寓教於樂的水樂園，不要讓這個地方繼續荒廢。」林全義里長也強調，其他局處沒有自來水處如此豐富的經驗，希望可以借助自來水處的力量，將水樂園重新啟用，並重新帶動公館商圈經濟發展。

針對水樂園活化，自來水處主任秘書吳能鴻表示已經有委託專業顧問公司評估，將會盡快整理出後續規劃向市府報告，「有兩種方式，一種是直接再標一次，另一種是我們整修完之後再委託營運。」水樂園荒廢後若需重新啟用，由於硬體老舊，各項機電設備都需要整修，所費不貲，「根據顧問公司評估，整修部分就要將近9,000萬。」自來水處主任秘書吳能鴻說道。

曾經人聲鼎沸的水樂園，遭逢疫情影響現成廢墟，如今疫情告終，鄰近商圈亟待振興，台北市民也期待盛夏可以就近消暑玩水，不必再捨近求遠。