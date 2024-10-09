新竹「博弈大亨」是他！暗櫃月撈4000萬　奢華會館曝光

▲劉震華在新竹縣市廣設私人會館，藉此結交當地政商名流、警界高層。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前新竹市警局保安科祕書宋瑞展，因涉嫌入股荃冠賭博集團收取分紅，還疑似協助業者行賄相關單位，今年6月遭檢調搜索羈押。

上週三，新竹地檢署偵查終結，依貪汙等罪名將宋及荃冠集團負責人劉震華、總經理鄧合天等17人提起公訴，也對涉案在逃的前派出所所長彭武賢發布通緝。誇張的是，全案扣押的犯罪所得超過12億元，令人咋舌！

▲劉震華在新竹縣市廣設私人會館。

知情人士告訴本刊，劉震華財力十分驚人，在新竹縣市打滾多年的他，被人尊稱為「大哥」「劉董」，表面上是「傳麒國際公司」董事長，專門經營古董藝術品買賣，還以收藏家自居，不僅泡茶用的是日本皇家御用大師黑光南亞製作的茶具，就連代步的車輛也是價值1,900萬元的勞斯萊斯「魅影」，靠著高大上的形象，成為地方仕紳。

▲電玩業者劉震華財力驚人，出入還有價值1,900萬元的勞斯萊斯「魅影」代步。

不過，當地人大都知道，劉震華暗地裡就是電玩集團的幕後金主，還打著前中華茶業協會理事長的名號，在新竹縣市到處開設以「華香」為名的會所，檯面上是提供優質品茗、欣賞藝術品的環境，實際上則是專門招待政商警界、拉攏人脈的場所。

劉震華利用手腕、人脈，結識宋瑞展、彭武賢等現職或退休警官，原本想跟前電玩大亨周人蔘一樣，靠賄賂執法人員躲避查緝，但最終也跟周人蔘落得同樣下場，不僅遭到司法追訴，還被宋、彭2人黑吃黑，將原本應該拿來打點各單位的千萬元賄款，通通私吞、中飽私囊。

▲檢調在業者辦公室及住家進行搜索時，在鄧姓總經理家中發現約2億元的現金。

根據檢方調查，劉震華旗下有「荃冠」「經國」「金山」「蝙蝠俠」「菲利貓」「寶萊納」6家電子遊戲場，皆交由綽號「王老師」的總經理鄧合天管理，鄧名下則另有一家名豐電子公司，專門研發、組裝該集團電子遊戲場機台，並以系統供應商身分，按月收取服務費。

2021年初，受新冠肺炎疫情影響，劉震華的電子遊戲場被迫歇業，同年10月才又開放，來客數已大不如前，為了刺激消費，劉交代鄧讓賭客以積分票券換現金，踩到賭博罪紅線，為了躲避查緝，要求賭客先將積分卡或票券交給工作人員，值班幹部計算後，將現金放入暗房內的暗櫃，再通知賭客前往拿取，靠這樣的手法，集團每月盈餘都能超過4,000萬元，賺得盆滿缽滿。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】二貪警瞞業者私吞千萬賄款 揭竹市電玩弊案黑吃黑內幕

【收賄貪警黑吃黑2】電玩業者行賄警局價目表曝光 貪警通風報信檢氣炸

【收賄貪警黑吃黑3】行賄手札紅字註記成鐵證 揭2貪警大膽私吞千萬關鍵