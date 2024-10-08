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就業中心青年職得好評計畫　協助青年成功就業

▲▼ 嘉義就業中心推「青年職得好評」】，協助成功就業。（圖／嘉義就業中心提供）

▲▼ 嘉義就業中心推「青年職得好評」，協助失業青年成功就業，還可以領補助。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據主計總處資料顯示，2023年20~24歲失業率11.76%，遠高於其他勞動年齡層。因此，為解決青年常因職涯方向未定而頻換工作的問題，勞動部雲嘉南分署積極運用「青年職得好評計畫」，協助失業達6個月以上青年職涯再造。遠從高雄來嘉義求學的小雨(化名)，23歲布農族女性青年，畢業後決定留在嘉義生根發展，但跟許多剛畢業的社會新鮮人一樣，小雨對職涯規劃相當迷茫，幸虧有嘉義就業中心主動運用「青年職得好評計畫」進行深度諮詢及探索分析，協助小雨成功就業百閎工程行水電配線技術員，還領到青年職得好評獎勵金3萬元，對未來的生活更有憧憬！

▲▼ 嘉義就業中心推「青年職得好評」】，協助成功就業。（圖／嘉義就業中心提供）

「一般人很難想像女孩子會想從事水電工作」小雨表示，因為從小看親人修繕家裡及農舍的水管電路，耳濡目染下漸漸對水電產生興趣，認為學會水電後能幫忙家裡修繕，又在大學就讀園藝系時再次接觸到水電，確定了小雨對水電工作的興趣。畢業後嘉義就業中心積極幫忙找工作，自己也在家人的支持下，更有面對職場的勇氣，選擇男女比例懸殊的水電工作，順利媒合到百閎工程行。

▲▼ 嘉義就業中心推「青年職得好評」】，協助成功就業。（圖／嘉義就業中心提供）

「女生跟男生比還是有很大的差異」小雨說，從事水電工作的女生不只需要克服身高、體力的差異，還要克服生理期的弱勢，但因為自己好強的性格，希望讓同事認可自己的「女力」，反而更加積極完成每項工作，並得到男同事們的肯定，客人也稱讚小雨在維修工作上發揮女性的長處相當細心。另外，為了提升自我職能，小雨目前也準備考取配線相關證照，希望未來能繼續在職場上發光發熱。

嘉義就業中心主任李奇玟說，「青年職得好評計畫」以協助15至29歲連續失業6個月以上青年投入職場及穩定就業為目標，青年只要到公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加該計畫，就服員將搭配運用職業性向測驗或牌卡提供完整深度諮詢服務，並協助青年完成專屬求職履歷，經推介就業穩定工作滿3個月，還可以申請就業獎勵金3萬元。此外，還有「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年跨域津貼」等各項青年就業促進措施，歡迎青年多多利用，計畫詳情歡迎電洽05-2240656嘉義就業中心。

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