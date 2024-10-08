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高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　曾獲師鐸獎提名...最重將撤職

▲▼汽車旅館示意圖。ㄨ（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲楊姓教官遭直擊帶女學生上摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名已婚楊姓教官，今年暑假被3度直擊，騎乘機車載著校內的未成年高中女學生上汽車旅館，諷刺的是，楊姓教官在今年才獲提名師鐸獎，卻做出嚴重違反師生倫理之事。教育局表示，對於校園內發生的性別事件，絕不會容忍或姑息，目前楊姓教官休假，明日將召開性平會調查，若確認屬實，將予以撤職或懲處。

楊姓教官在高雄市某一所高中任職7、8年，目前擔任生輔組長，他經常在個人臉書、Instagram、threads上分享校園生活，外表看似活潑與學生親近，今年也獲得教育部提名，不過這個獎項是為提振教師專業精神，評選條件包括：從事教職盡心盡力，深受家長、學生和同事肯定；充分發揮專業精神及教育愛，具有端正教育風氣特殊事蹟；在專業領域有創新、顯著發展或在教育崗位上有特殊貢獻；對執行教育政策成績卓著。

▲楊姓教官今年才獲師鐸獎提名。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楊姓教官今年才獲師鐸獎提名。（圖／記者許宥孺翻攝）

雖然楊姓教官最後在決選階段未獲評審青睞，他也發文表示「有點小遺憾」，不過得到部長獎狀乙張算是安慰獎。他也感謝學校和各處室同仁的努力協助，讓他獲得了一點成績，希望明年有機會再獲選。

不過這個願望恐怕無望了。楊姓教官遭3度直擊，今年7月、8月暑假期間，騎機車載著同校的未成年女學生上摩鐵，為人師表卻做出有為師生倫理的事情，讓校方感到很錯愕。據悉該名女學生仍有正常到校上課，校方提供輔導措施。

▲高雄市教育局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市教育局強調不包庇。（圖／記者吳世龍攝）

教育局對此表示，對於校園內發生的性別事件，絕不會容忍或姑息。如有任何疑似違反性別平等的行為，將嚴格依法處理，絕不包庇，確保校園安全以及當事人的權益不受侵害。

據了解，某教官疑似涉違反性別相關的專業倫理行為，學校已於113年9月30日依規定進行校安通報，並請該教官請假避免與當事人接觸，調查期間不得入校。教育局已督導學校於10月9日訂定召開性別平等教育委員會，進行調查事宜。

教育局也要求學校，務必依據《性別平等教育法》及相關法規進行妥善處理。若經調查確認屬實，將依《高級中等學校軍訓教官編制員額資格遴選辦法》規定，召開軍訓教官人事評審會，予以撤職或懲處，並協助學校與家長追究其法律責任。教育局也會和學校合作，提供學生相關心輔與保護措施。

教育局強調，教職員和學生維持相處倫理分際距離是基本要求，尤其教官同時肩負國家責任，除身為學生表率，更不得有任何師生逾矩行為。對於校園性別事件，將嚴格依據《性別平等教育法》處理，不會有任何包庇行為。教育局也會持續強化三級學校的性別平等相關宣導，強化宣導學生的身體界限與自我保護觀念，確保學生自我防護的意識，並整合輔導資源，致力營造一個友善、安全的學習環境。

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