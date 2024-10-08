　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】人氣主播詹可旬擔任櫻花淨熱飲活動一日店長　帶動新品熱潮搶先體驗

▲▼廚下RO淨熱飲,SAKURAWATER,健康居家,新品評論,詹可旬,台灣櫻花。（圖／台灣櫻花提供）

▲人氣主播詹可旬(左)擔任知名廚衛電品牌活動一日店長，與SAKURA WATER產品經理陳姵甄(右)，分享新品廚下RO淨熱飲使用心得。

圖、文／台灣櫻花提供

知名廚衛電領導品牌SAKURA憑藉多年數據與服務經驗，成為高品質廚電的指標，更是許多人打造美好居家生活的首選。隨著智能家電的迅速發展，人們對家電的便利性需求日益提高，特別是近年來，隨著健康居家生活風潮的興起，飲水品質的需求也受到更多關注。

該款「SAKURA WATER廚下RO淨熱飲」擁有RO淨水與熱飲雙機合一的創新專利，大幅節省了廚下空間，並透過PCB與RO兩管濾心的雙重過濾與純水回流技術，嚴格把關水質，不僅提升了生活便利性，也讓純淨好水隨手可得，為家庭打造健康、安全與便捷的居家環境。

詹可旬在活動中分享了她作為新手媽媽的經驗，表示深夜泡奶時最怕遇到沒有熱水的情況，等待水燒開的時間仿若無限延長，尤其當孩子哭鬧時，煩躁的情緒更加放大。她強調，擁有這款兼具淨水和熱水功能的「SAKURA WATER廚下RO淨熱飲」，有效解決了這個問題，讓她爭取到了寶貴的睡眠時間。該機還配有智慧照明功能，讓夜間操作更加便利，避免操作失誤。

即日起至2024/12/31，凡購買該款廚下RO淨熱飲，完成QR code產品登錄，綁定櫻花官方Line帳號，不僅可享一年份免費濾心，還能獲得業界首創的「SAKURA iCare」服務，每年申請專業團隊上門檢測，保障全家飲水安全。

ET快訊
快訊／士兵打靶「射穿臉部」死亡　國防部回應了
快訊／打靶重大意外　1人中彈死亡
Dcard大書離職了！　官方聲明曝光
快訊／台中某商旅30歲員工陳屍床邊
快訊／輔大女學生遭BMW撞飛　宣告不治
汪建民上周已無法言語...只用眼神回應　澎恰恰悲吐最後一面
汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」　生前最愛這罐：最後一次
汪建民癌逝！《台灣靈異事件》張世震驚曝最後一面　「他眼裡都是
快訊／徐乃麟當場哭了！　錢債、情債一筆勾銷
他最後一次見汪建民　臉色蒼白...很虛弱

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】人氣主播詹可旬擔任櫻花淨熱飲活動一日店長　帶動新品熱潮搶先體驗

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

全家咖啡、霜淇淋「買10送10」！超商雙十必搶優惠一次看

漢堡王「3層經典脆雞堡」限時開賣！加小杯飲料下殺99元

超越百年大金豪禮！最高超值優惠18800元　買大金空調溫暖過好冬

賣場聯名超夯「Care Bears」周邊開賣就秒殺！這天還有機會搶

【廣編】超商這一瓶　讓你邊喝邊賺！

台南千坪湖美商場「ZEELAND-MARK」開幕！集結7-11、星巴克6大品牌

2024台灣大日月潭花火音樂會11／2登場　AI與音樂交織智慧科技大時代

Ｉ人Ｅ人都需要的快速充電術！交給tokuyo「黃金雙組合」想靜想動都能玩美滿足

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

一人多工快速洗澡流程！　同時刷牙+洗頭5分鐘搞定

【廣編】人氣主播詹可旬擔任櫻花淨熱飲活動一日店長　帶動新品熱潮搶先體驗

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

全家咖啡、霜淇淋「買10送10」！超商雙十必搶優惠一次看

漢堡王「3層經典脆雞堡」限時開賣！加小杯飲料下殺99元

超越百年大金豪禮！最高超值優惠18800元　買大金空調溫暖過好冬

賣場聯名超夯「Care Bears」周邊開賣就秒殺！這天還有機會搶

【廣編】超商這一瓶　讓你邊喝邊賺！

台南千坪湖美商場「ZEELAND-MARK」開幕！集結7-11、星巴克6大品牌

2024台灣大日月潭花火音樂會11／2登場　AI與音樂交織智慧科技大時代

Ｉ人Ｅ人都需要的快速充電術！交給tokuyo「黃金雙組合」想靜想動都能玩美滿足

墾丁國家公園管理處培養友善農友　17位小農取得標章認證

屏東里港警不畏強勁風雨　助民眾尋回遺失背包

太魯閣峽谷音樂節11 ／9登場　祈福感恩音樂會北車搶先演出

1995自殺防治玲聲響起　 林志玲越洋連線：希望帶來支持與力量

彰化25處科技執法上路！7天抓1204件違規 　這路口拿下冠軍

山陀兒過後高雄排毒店客滿　28歲光頭哥「只選到52歲阿姨」還被抓

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

日諧星錄影性侵20歲女星「強迫用嘴服務」！　外景車白天就停大街上

快訊／清泉崗基地爆意外！　士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫不治

分析韓國瑜新會期不一樣了！　媒體人曝邀吃和解飯有「這目的」

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

消費熱門新聞

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

賣場聯名Care Bears周邊秒殺　網敲碗加貨

就是今天！7-11咖啡買10送10、全家買6送6

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

全聯買1送1來了！愛買迪士尼廚具31折起換購

漢堡王3層經典脆雞堡餐限時特價99元

全聯推8款平價蔬菜「最低14元」

咖啡雙冠軍淬鍊　趕上班也要喝

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

7-11咖啡買10送10、全家買6送6！

更多熱門

相關新聞

美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光

美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光

回想童年爸媽在廚房辛苦煮飯的身影，那一道道愛的料理餵養我們長大成人，如今為人子女想烹煮出少負擔又好吃的餐點、照顧父母的身體變得更簡單，擁有一套能煮出各式健康料理的瓦斯爐以及能淨排廚房油煙的智能廚電就能辦到，滿分的美味佳餚輕鬆上桌，而且還能不讓油煙影響料理品質及家人的身體健康。

全國建築箐英公益名人賽　揮桿獻愛助弱勢

全國建築箐英公益名人賽　揮桿獻愛助弱勢

台灣櫻花發布SAKURA AI KITCHEN

台灣櫻花發布SAKURA AI KITCHEN

台灣櫻花提醒消費者　重視震後廚房水電瓦斯管線安全

台灣櫻花提醒消費者　重視震後廚房水電瓦斯管線安全

司馬庫斯懶人包！周邊住宿介紹一次看

司馬庫斯懶人包！周邊住宿介紹一次看

關鍵字：

廚下RO淨熱飲SAKURAWATER健康居家新品評論詹可旬台灣櫻花

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

汪建民過世！馬國畢發聲

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

汪建民1月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　電療65次崩潰

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面