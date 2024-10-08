【廣編】人氣主播詹可旬擔任櫻花淨熱飲活動一日店長　帶動新品熱潮搶先體驗

▲人氣主播詹可旬(左)擔任知名廚衛電品牌活動一日店長，與SAKURA WATER產品經理陳姵甄(右)，分享新品廚下RO淨熱飲使用心得。

圖、文／台灣櫻花提供

知名廚衛電領導品牌SAKURA憑藉多年數據與服務經驗，成為高品質廚電的指標，更是許多人打造美好居家生活的首選。隨著智能家電的迅速發展，人們對家電的便利性需求日益提高，特別是近年來，隨著健康居家生活風潮的興起，飲水品質的需求也受到更多關注。

該款「SAKURA WATER廚下RO淨熱飲」擁有RO淨水與熱飲雙機合一的創新專利，大幅節省了廚下空間，並透過PCB與RO兩管濾心的雙重過濾與純水回流技術，嚴格把關水質，不僅提升了生活便利性，也讓純淨好水隨手可得，為家庭打造健康、安全與便捷的居家環境。

詹可旬在活動中分享了她作為新手媽媽的經驗，表示深夜泡奶時最怕遇到沒有熱水的情況，等待水燒開的時間仿若無限延長，尤其當孩子哭鬧時，煩躁的情緒更加放大。她強調，擁有這款兼具淨水和熱水功能的「SAKURA WATER廚下RO淨熱飲」，有效解決了這個問題，讓她爭取到了寶貴的睡眠時間。該機還配有智慧照明功能，讓夜間操作更加便利，避免操作失誤。

即日起至2024/12/31，凡購買該款廚下RO淨熱飲，完成QR code產品登錄，綁定櫻花官方Line帳號，不僅可享一年份免費濾心，還能獲得業界首創的「SAKURA iCare」服務，每年申請專業團隊上門檢測，保障全家飲水安全。