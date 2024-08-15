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不動產聯盟「全國建築箐英公益名人賽」　揮桿獻愛助弱勢

不動產聯盟「全國建築箐英公益名人賽」揮桿獻愛助弱勢（圖／台灣櫻花提供）

圖、文／台灣櫻花提供

ESG是全世界企業關注的重要議題，建築業如何升級為永續生態系的超級旗艦隊，建構完整上下游共榮成長，落實ESG發展責無旁貸且刻不容緩，在這股浪潮下，中華民國不動產聯盟總會會長林正雄號召全國建築菁英共聚一堂闊步向前，一同響應企業有日立、冠軍、櫻花、富旺四大知名品牌，共同推動「全國建築箐英公益名人賽」將於北中南舉辦三場盛大賽事，分別為9/5桃園龍潭球場，9/24台中國際球場，11/19台南新化球場，以「慈善揮桿、永續建築」為活動主軸，以球會友交流專業，共同激盪更多永續創新應用，公益所得捐贈予「桃園市政府做好事公益平台」援助家防中心，讓愛傳遞、讓善遠播。

林正雄表示，「建築業4.0時代來臨了，為達到2050淨零碳排，應該以終為始，逐步優化ESG表現，打開品牌供應鏈的綠色大門，由於建築業是整合業，如何建構建築減碳生態圈的困難度很高，身為這行業的一份子都有義務與責任，供應鏈全面深化改革大約需要5～10年準備期，首要是必需協助ESG知識普及以及研發符合ESG的創新技術，環環相扣方能造就出「ESG建築旗艦隊」！這股趨勢將驅動企業轉型、產品升級的契機，同時意味著全新大洗牌的時代來臨，不願意投入綠色供應標準，始終會面臨淘汰，而供應鏈夥伴對綠色商機應化被動為主動，並立即投入低碳轉型，配合政府政策，產出符合淨零碳排的產品，為建案所用，降低環境破壞，在綠建築的起跑線中站穩腳步，並帶動建築業投入綠建築領域。

活動現場賽事贊助四大品牌發表推動綠色低碳轉型的成果，贊助品牌之一的台灣櫻花董事長張永杰也表示，櫻花，台灣廚衛居家產業的領導品牌，陪伴台灣近50年，服務全台700多萬戶家庭。櫻花提供一站式居家解決方案，涵蓋廚房、衛浴及家居空間，滿足市場需求。領先業界推出「SAKURA AI KITCHEN」，結合AI科技於除油煙機、瓦斯爐、淨水器等，提升家庭廚居生活便利性，以創新科技引領市場，打造更智慧的居家生活。櫻花是業界唯一同時生產廚配與櫥櫃的供應商，具備高度客製化能力，滿足各式消費者需求。在售前階段，櫻花協助建商進行客製化規劃；在售中階段，提供專業銷售講座，加速案場銷售，並通過全流程廚房智能管理平台，確保專案順利進行；從開工、出貨到安裝，每步都有專屬監工和驗收人員確保品質，最終順利交屋。在售後，櫻花提供SAKURA iCare智能服務平台，確保用戶長期滿意度。

中華民國不動產聯盟未來將延續ESG盃賽事，透過公益球賽凝聚產業菁英，擴大回饋社會的善心行動，並增進ESG交流達到共創綠色雙贏，此次活動也是房產業對永續環境的共同宣言，期待未來有更多企業共襄盛舉。

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