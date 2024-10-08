以色列人妻目睹「哈瑪斯性侵」驚慌逃　抹亡夫鮮血保命

▲以色列特拉維夫紀念活動進行期間，傳出空襲警報。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈戰爭開打1年還沒結束，以色列倖存女子特貝西（Yuval Sharvit Trabelsi）首度談及哈瑪斯2023年10月7日入侵當日的暴行，當時她與丈夫正在音樂節現場，但丈夫遭殺害，她只能把丈夫鮮血抹在自己身上裝死，且在逃命期間親眼目睹女子遭性侵。

耶路撒冷郵報報導，以色列在以哈戰爭周年之際舉行活動悼念，在特拉維夫一場活動上，受害者與人質家屬抵達現場，然而此時空襲警報響起，全場用手護住頭部，這也清楚提醒著大眾，距離停火還有很長一段路要走。

在活動播出的影片中，以色列女子特貝西在Nova音樂節倖存下來，但當時音樂節現場遭哈瑪斯武裝成員突襲大開殺戒，她在逃命期間親眼目睹哈瑪斯性侵暴行，「看到謀殺、綁架，但令人最難受的是性侵，我從未聽過像那名女子那樣的求救聲」。

特貝西接著說，她的丈夫莫爾（Mor）命喪哈瑪斯突襲，她只能把丈夫的鮮血抹在自己身上，讓武裝份子以為她已經死了。

2023年10月7日，哈瑪斯大批武裝份子跨境攻入以色列，造成以色列約1200人死亡，約250人被擄至加薩境內。許多受害者與人質家屬指責以色列政府未能擋下哈瑪斯的攻擊，認為政府原本可以、也應該要做更多保護人民。