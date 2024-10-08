　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

預告捲土重來？　哈瑪斯流亡領袖：我們將像「鳳凰」浴火重生

▲▼哈瑪斯前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯前領袖馬夏艾（Khaled Meshaal），曾經躲過以色列暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯流亡的前領袖馬夏艾（Khaled Meshaal）表示，儘管在與以色列的1年戰爭中損失慘重，該組織仍會像「浴火鳳凰」一樣，從灰燼裡重生。

馬夏艾11歲就流亡海外，1990年代成為哈瑪斯高層，1996年至2017年擔任總領袖。他於1997年遭以色列特務注射毒針暗殺，卻成功逼迫對方交出解毒劑，就此成為組織內備受敬重的領袖人物。

68歲的馬夏艾接受《路透社》獨家專訪時說，「巴勒斯坦歷史是循環的。我們歷經失去烈士、失去部分軍事能力的階段，但接下來巴勒斯坦精神會再度崛起，就像鳳凰一樣，感謝上天。」

他認為，這場衝突可以追溯到1948年以色列建國戰爭時，導致76萬巴勒斯坦人流離失所的「災難日」（Nakba）。此外，哈瑪斯仍在招募聖戰士、製造武器，並且依然能夠對以軍發動突襲。

國際危機組織（ICG）中東與北非計畫主任希爾特曼（Joost R. Hiltermann）認為，哈瑪斯依然「活蹦亂跳」，「而且可能在某個時間點，在加薩捲土重來。」他指出，以色列尚未詳細說明戰爭結束後的加薩計畫，這可能讓哈瑪斯自我重建，儘管力量與形式或許不如以往。

以色列總理納坦雅胡的辦公室，則是拒絕回應馬夏艾的言論。

ET快訊
大牙被檢舉「違規畫面曝」！　一收罰單秒噴髒話
LINE宣布「9年神推播服務」將關閉
第一對！兩岸同性伴侶登記結婚　親友團大陣仗祝賀
蔡英文財產申報存款破億！　2物標註「價值無法估計」
20萬遊歐團遭丟包！　旅客被迫加價7萬
大尺度露奶攬客被逮！「錯愕穿褲」畫面曝　4女年紀驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道15歲國中生勒死媽媽　遭警方逮捕

賀錦麗談台海：延續一中政策、挺台自衛　未答是否武力協防台灣

街頭攻擊觀光客！黑衣男突然「賞1歲女童巴掌」　誇張畫面曝

女奧客「自動升艙」35排→8排！霸占座位死不走　丟臉下場曝

預告捲土重來？　哈瑪斯流亡領袖：我們將像「鳳凰」浴火重生

iPhone買貴了嗎？東北亞這國「激安價」　吸引外國客搶便宜

「空啤酒罐」竟是博物館藝術品！　慘被工友扔進垃圾桶

佛州危險！5級颶風密爾頓太可怕　氣象專家連線一半「激動哽咽」

美怪獸颶風「閃電狂襲」衛星影像曝光　市長警告：不撤離就會死

得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

北海道15歲國中生勒死媽媽　遭警方逮捕

賀錦麗談台海：延續一中政策、挺台自衛　未答是否武力協防台灣

街頭攻擊觀光客！黑衣男突然「賞1歲女童巴掌」　誇張畫面曝

女奧客「自動升艙」35排→8排！霸占座位死不走　丟臉下場曝

預告捲土重來？　哈瑪斯流亡領袖：我們將像「鳳凰」浴火重生

iPhone買貴了嗎？東北亞這國「激安價」　吸引外國客搶便宜

「空啤酒罐」竟是博物館藝術品！　慘被工友扔進垃圾桶

佛州危險！5級颶風密爾頓太可怕　氣象專家連線一半「激動哽咽」

美怪獸颶風「閃電狂襲」衛星影像曝光　市長警告：不撤離就會死

得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」

頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場　1場扭到2次示意「不打了」

《暗黑IV：憎恨之軀》上市1hr官方「突發緊急公告」：抱歉要延後了

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

桃園航空城領軍客運園區　一級戰區「宗佳領御」佔領學區核心

酒駕載小孩上學！回家途中翻車　基隆媽「酒測值0.62」喊：是宿醉

高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

差點閃尿！彰化詭異短褲男突趴蹲　駕駛疑遇「碰瓷」急閃

擦素顏霜也要卸妝！4個「彩妝冷知識」讓你變美不花冤枉錢

國5宜蘭段火燒車！小貨車陷火海狂噴濃煙　後方回堵1Km

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

國際熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

11月降息預期落空　美股收跌近400點

陸男猥褻日本妹　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

網美偷東西被抓！　竟還拍片po網

印尼性旅遊！臨時新娘陪睡做家事

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

1年340天住飯店　她揭5招超專業防雷

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

更多熱門

相關新聞

美以防長9日會晤　官員：美國目標並非終止衝突

美以防長9日會晤　官員：美國目標並非終止衝突

以色列先前推翻了美國主導的與真主黨達成的停火提案後，美國並未積極嘗試恢復協議，而是將精力集中於引導和限制以色列在黎巴嫩及針對伊朗的軍事行動，而非完全停止敵對行動。美國官員表示，華盛頓現在的目標是影響以色列的行動範圍，而不是終止衝突。

以哈戰爭週年　與紐約示威人潮再現

以哈戰爭週年　與紐約示威人潮再現

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追思會

哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追思會

關鍵字：

哈瑪斯馬夏艾以色列巴勒斯坦加薩

讀者迴響

熱門新聞

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

樂天女孩死會+1！

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面