預告捲土重來？　哈瑪斯流亡領袖：我們將像「鳳凰」浴火重生

▲哈瑪斯前領袖馬夏艾（Khaled Meshaal），曾經躲過以色列暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯流亡的前領袖馬夏艾（Khaled Meshaal）表示，儘管在與以色列的1年戰爭中損失慘重，該組織仍會像「浴火鳳凰」一樣，從灰燼裡重生。

馬夏艾11歲就流亡海外，1990年代成為哈瑪斯高層，1996年至2017年擔任總領袖。他於1997年遭以色列特務注射毒針暗殺，卻成功逼迫對方交出解毒劑，就此成為組織內備受敬重的領袖人物。

68歲的馬夏艾接受《路透社》獨家專訪時說，「巴勒斯坦歷史是循環的。我們歷經失去烈士、失去部分軍事能力的階段，但接下來巴勒斯坦精神會再度崛起，就像鳳凰一樣，感謝上天。」

他認為，這場衝突可以追溯到1948年以色列建國戰爭時，導致76萬巴勒斯坦人流離失所的「災難日」（Nakba）。此外，哈瑪斯仍在招募聖戰士、製造武器，並且依然能夠對以軍發動突襲。

國際危機組織（ICG）中東與北非計畫主任希爾特曼（Joost R. Hiltermann）認為，哈瑪斯依然「活蹦亂跳」，「而且可能在某個時間點，在加薩捲土重來。」他指出，以色列尚未詳細說明戰爭結束後的加薩計畫，這可能讓哈瑪斯自我重建，儘管力量與形式或許不如以往。

以色列總理納坦雅胡的辦公室，則是拒絕回應馬夏艾的言論。