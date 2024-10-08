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以色列猛轟！百架戰機「1小時打擊120目標」　真主黨精銳部隊遇襲

▲▼10月3日黎巴嫩貝魯特南郊遭以色列轟炸。（圖／路透社）

▲ 貝魯特南郊3日遭以色列轟炸畫面。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈開戰滿周年之際，以色列國防軍（IDF）7日對黎巴嫩南部發動新一波空襲，派出上百架戰機，一小時內攻擊約120個真主黨目標，同時呼籲黎巴嫩平民，不要待在阿瓦里河（Al-Awali River）以南的海邊或船上。

《衛報》報導，以軍聲明指出，7日空襲目標「屬於真主黨恐怖組織的各個單位，包括南部陣線的地區部隊、精銳「拉德萬」部隊（Radwan Forces）、飛彈與火箭部隊及情報局，「此次行動以前，我們進行一連串打擊，目的是削弱真主黨指揮、控制與打擊能力，同時協助地面部隊達成作戰目標」。

以軍7日還宣布在以色列北部劃出一塊新的封閉軍事區，這是地面入侵黎巴嫩以來第4個禁區，從地中海沿岸向東延伸。

儘管以軍行動節奏迅速加快，真主黨7日仍持續向以色列發射數十枚導彈，葉門反抗軍「青年運動」入夜時向以色列發射的一枚彈道飛彈則被擊落。

以色列中部地區7日晚間響起空襲警報，此前有數枚導彈被偵測到從黎巴嫩發射。以軍稱部分砲彈被攔截，其餘則落在開闊地帶。

以軍在加薩的軍事行動也急遽增加，當地居民稱以軍坦克7日開進賈巴利亞（Jabalia）難民營。以軍發給民眾的傳單上則寫道，「我們正處於戰爭新階段」，呼籲逃離被列為「危險戰區」的區域。

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