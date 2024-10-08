盼藍白程委會別再擋總預算　吳思瑤：期待週五「一飯泯恩仇」

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜本週五中午邀請行政院長卓榮泰及藍綠白三黨團吃「和解飯」，能不能順利化解總預算僵局各界關注。民進黨團幹事長吳思瑤8日再喊話，盼中午程序委員會別再擋總預算案，也期待國民黨團書記長洪孟楷所稱「不會卡治水的預算」能說到做到。

總預算案卡關多時，甚至在藍白聯手下首度於程序委員會被擋下。民進黨團多次喊話應該要先讓總預算排入議程，上週二好不容易開綠燈，送出程序委員會於4日院會處理，但當天民眾黨團又提案僅限列，院會不處理臨時提案，最終藍白合作下以56票贊成、50票反對通過，封殺了未在議程上的總預算案，又退回程序委員會。

吳思瑤8日指出，治水、防災的預算，都是持續性的計劃項目，治水不能今年做、明年就斷炊。上週的風災，這麼多朝野立委關心地方、投入救災，不分藍綠立委都陪同行政單位勘災，希望看到災情的國民黨立委們苦民所苦，不要人站在勘災現場，心卻站在民意的對立面。

吳思瑤也提到，等等程序委員會是能讓總預算排案，或是第四次卡關，大家都在看，剛也看到洪孟楷也說「國民黨不會卡治水的預算」，希望在野說到做到。

至於「和解飯」，吳思瑤強調，民進黨團不設前提，大家開誠布公來談，只要坐下讓朝野破冰，相信沒有解決不了的問題，也相信卓榮泰、韓國瑜都有智慧與高度，站在照顧人民、國家進步的前提上，能夠一飯泯恩仇。