新北私幼爆不當管教「還湮滅監視器畫面」　教育局重罰30萬元　

▲新北私幼涉不當管教還湮滅證據，教育局先重罰30萬。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市永和區某私立幼兒園爆發疑似不當管教案，園方為規避教育局查察，竟謊稱將監視器畫面交給警方，後遭檢調發現涉及將監視影像格式化。新北市教育局今嚴厲譴責該園所並重罰園所負責人30萬元罰鍰，若調查屬實將嚴懲行為人及園所，絕不寬貸。

新北教育局表示，9月12日晚間接獲警察局通報該園發生疑似不當管教幼生情形，隔日立即前往該園稽查，並要求疑似行為人立即停職接受調查，教育局正進行實際勘查與訪談等調查程序，若調查屬實將依「教保服務人員條例」裁處，行為人最重可裁處60萬，且終身不得擔任教保服務人員，另幼兒園最重裁罰6萬元。

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新北教育局指出，該園所先前誆稱監視器畫面已交給警方，以不會操作為由規避提供影像供教育局查察，後遭檢察官調查搜索發現涉及將監視錄影影像格式化，教育局嚴厲譴責並依法裁罰該園負責人最高30萬元罰鍰。此外，涉嫌湮滅證據罪部分，由檢方調查，調查結果屬實，不排除視情節加重處罰行為人。

新北教育局重申，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，同時針對教保服務機構相關違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教作為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，提升教保服務人員班級經營與正向管教知能，全力守護幼生就學安全。