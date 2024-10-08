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超越百年大金豪禮！最高超值優惠18800元　買大金空調溫暖過好冬

▲▼大金空調,大金豪禮,超值優惠。（圖／大金空調提供）

圖、文／大金空調提供

慶祝大金創業一百周年，好禮送不完！現在買大金變頻冷暖空調，最高可省18800元！即日起至12/31，家用一對一機型，現買現扣2000元。VRV mini系列，買就送「大金除濕機JP24ASCT-H/N」（建議售價13800元），限量1000台，送完為止。還可申請政府節能補助3000元／組，貨物稅退稅2000元／組，最高超值優惠18800元！

▲▼大金空調,大金豪禮,超值優惠。（圖／大金空調提供）

大金百年空調工藝，更是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。全球「好空氣專家」的大金空調，持續堅持科技創新，包括遠端智控、溫濕雙控、除菌抗病毒、防霉運轉、康達氣流科技，CSPF一級能效，全方位的智能省電及清淨功能運用於旗下全產品線，為日常帶來更健康舒適的生活空間。

Hybrid Cooling溫濕雙控　舒適又省電
大金空調金溫暖　舒適過冬趁現在

台灣秋季仍常感悶熱，日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱V系列/橫綱S系列/大關U系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度可調高點，舒適又省電。

▲▼大金空調,大金豪禮,超值優惠。（圖／大金空調提供）

隨著季節進入秋冬，變頻冷暖空調已普遍成為溫暖過冬的熱銷商品。大金優異的變頻技術，讓長時間開啟暖氣一樣省電省錢，穩定的室內溫度對於長輩與嬰幼兒來說，是最溫暖貼心的守護。大金獨家氣流技術能確實溫暖房間內每一個角落，溫度均勻且升溫快、安全、靜音，舒適度遠高於傳統電熱器，且沒有消耗氧氣的問題，不會因室內含氧量降低產生身體不適。等到冬天過去，又可以接著享受夏天冷房的功能，多功能更省去收納的困擾，大金變頻冷暖空調金溫暖、安全守護心愛的家人。

VRV mini系列買就送大金除濕機　時尚優雅超乾爽

▲▼大金空調,大金豪禮,超值優惠。（圖／大金空調提供）

▲▼大金空調,大金豪禮,超值優惠。（圖／大金空調提供）

大金除濕機JP24ASCT為2024年新款，簡潔優雅設計，採用LED 觸控操作面板，清楚美觀。三大模式：衣類乾燥模式、自動除濕模式、連續除濕模式，適用各種場合。機體的高度約58 公分，好收納卻有大除濕量，額定除濕量12L／天相當於24 瓶 500 毫升的寶特瓶，1級能效，高效除濕不耗電，長時間開啟打擊濕氣。
 

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