　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」

▲▼大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」。（圖／業者提供）

圖、文／大金空調提供

由動腦雜誌及動腦俱樂部舉辦的「2024廣告流行語金句獎暨金句創作新秀獎」，今年新增「十大影片文案獎」獎項，大金空調以「齊柏林看見台灣、大金疼惜台灣」榮獲「十大影片文案獎」獎項的肯定！

「廣告流行語金句獎」今年邁入第31年，廣告流行語不僅僅反映當下社會與趨勢的脈動，也展現出各品牌所激發出的時代火花；今年新增「十大影片文案獎」獎項，鼓勵及肯定參賽者積極運用不同溝通工具的努力及創新，在多元平台的優秀及創意作品可以持續創造新的經典。

大金空調與「看見·齊柏林基金會」合作的「大金疼惜台灣」系列形象影片，第一篇以「最初夢想的原點 更是環境保護的起點」是當初齊柏林導演堅持記錄台灣地貌的初心，大地之母如此美麗卻因為氣候變遷而飽受摧殘，透過看見台灣土地的美麗與哀愁，「人與自然必須美好共生」喚起民眾認知「改變從現在開始」實在是刻不容緩。

歷經疫情肆虐後重生復甦的第二篇，透過齊導鏡頭中，大自然中各種帶來希望、充滿力量的光芒「每一吋被珍惜的土地，都是台灣之光；每一個努力的人，更是台灣之光。」台灣原聲童聲合唱團在玉山頂峰獻唱「拍手歌」，輕快悠長的旋律，深深的療癒了度過疫情低谷的心靈。不但喚起愛惜土地的環保意識，更為土地上的人們加油打氣，推出後大受好評，於官方頻道形象影片的觀看次數已經接近1150萬次。

「大金疼惜台灣」系列形象影片迴響非常熱烈成功，喚起大眾對於土地的關愛，重視相關環境保護的議題。和泰大金會長蘇一仲表示:「台灣市場與全球同步，將透過家用空調、商用空調、冷鏈設備、空氣淨化四大領域，全方位以卓越的綠色創新產品，攜手各大企業及消費者為節能跟減碳做出貢獻，疼惜台灣、地球與咱的未來。」

ET快訊
快訊／台新金高層大風吹！　王美花兼任銀行獨董
快訊／衝撞總統府瞬間曝！賓士男全身名牌　球鞋3.5萬
快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報
女「下身赤裸」痛醒　遭母親男友孫子性侵
快訊／國家警報又響！大雷雨炸台中南投1.5小時
14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作
「覺旅咖啡」沙拉竄出活蟑螂　衛生局查到3項缺失
快訊／下班注意！7縣市大雨特報
快訊／賓士C300衝撞　總統府緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」

全家最新「8款芋頭甜點」！大福爆芋泥奶皇醬　三明治夾了3種內餡

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

全家茶葉蛋今起特價了！「+7元」多吃1顆

雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

漢堡王「7月激省優惠券」快收！8夯品買1送1、漢堡+飲料只要69元

全台第2家「本村炸雞」今天開了！限時3天送雞腿　每日限量50人

送整套「家家酒玩具」！麥當勞8月限定「小麥麥體驗營」10點開搶

等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快買

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」

全家最新「8款芋頭甜點」！大福爆芋泥奶皇醬　三明治夾了3種內餡

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

全家茶葉蛋今起特價了！「+7元」多吃1顆

雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

漢堡王「7月激省優惠券」快收！8夯品買1送1、漢堡+飲料只要69元

全台第2家「本村炸雞」今天開了！限時3天送雞腿　每日限量50人

送整套「家家酒玩具」！麥當勞8月限定「小麥麥體驗營」10點開搶

等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快買

綠竹筍、白蘆筍爽口食材入菜！芃卓餐廳夏季輕盈菜單登場

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

台新金集團高層大風吹！　前經長王美花兼任銀行獨董

曼谷買房「4字頭爽當包租公？」　專家：現金購買較划算

屏東翁摔傷記憶差遺失機車鑰匙　里港警暖心援助

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

大雨炸中台灣　南投縣國姓鄉淹水一級警戒

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

黃子韜、徐藝洋「疑領證結婚」衝熱搜！經紀人回應陸網酸：早晚的事

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

消費熱門新聞

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

全家茶葉蛋今特價「+7元」多1顆

全台第2家「本村炸雞」今天開了！

泰籍女子大鬧小CK　101:一切正常

麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

漢堡王「7月激省優惠券」開吃！

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

8月小麥麥體驗營送整套家家酒玩具

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

必勝客6口味大比薩限時2天下殺半價

foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家最新「8款芋頭甜點」一次看！

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

全家x金家ㄟ「5款聯名美食」快看！

更多熱門

相關新聞

大金空調關懷花蓮震災供折扣補助

大金空調關懷花蓮震災供折扣補助

2024年4月3日發生規模7.2強震，尤以花蓮地區受創最為嚴重。大金空調在台深耕30年，長期疼惜土地。第一時間即透過全省經銷商，針對相關受災狀況進行瞭解與關懷。和泰大金亦向第一線救災人員致上深切敬意，感謝其辛勞付出；同時為台灣祈福，盼各界團結共盡心力，台灣加油。

開冷氣「1行為」一堆人搞錯

開冷氣「1行為」一堆人搞錯

大金空調空氣清淨機獲台灣空氣品質健康安全協會最高鑽石級認證

大金空調空氣清淨機獲台灣空氣品質健康安全協會最高鑽石級認證

大金空調捐贈學校　人才接軌職場

大金空調捐贈學校　人才接軌職場

大金空調捐贈過濾換氣空調　助改造桃園幼兒園空氣

大金空調捐贈過濾換氣空調　助改造桃園幼兒園空氣

關鍵字：

大金空調廣告金句獎

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面