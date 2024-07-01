大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」

圖、文／大金空調提供

由動腦雜誌及動腦俱樂部舉辦的「2024廣告流行語金句獎暨金句創作新秀獎」，今年新增「十大影片文案獎」獎項，大金空調以「齊柏林看見台灣、大金疼惜台灣」榮獲「十大影片文案獎」獎項的肯定！

「廣告流行語金句獎」今年邁入第31年，廣告流行語不僅僅反映當下社會與趨勢的脈動，也展現出各品牌所激發出的時代火花；今年新增「十大影片文案獎」獎項，鼓勵及肯定參賽者積極運用不同溝通工具的努力及創新，在多元平台的優秀及創意作品可以持續創造新的經典。

大金空調與「看見·齊柏林基金會」合作的「大金疼惜台灣」系列形象影片，第一篇以「最初夢想的原點 更是環境保護的起點」是當初齊柏林導演堅持記錄台灣地貌的初心，大地之母如此美麗卻因為氣候變遷而飽受摧殘，透過看見台灣土地的美麗與哀愁，「人與自然必須美好共生」喚起民眾認知「改變從現在開始」實在是刻不容緩。

歷經疫情肆虐後重生復甦的第二篇，透過齊導鏡頭中，大自然中各種帶來希望、充滿力量的光芒「每一吋被珍惜的土地，都是台灣之光；每一個努力的人，更是台灣之光。」台灣原聲童聲合唱團在玉山頂峰獻唱「拍手歌」，輕快悠長的旋律，深深的療癒了度過疫情低谷的心靈。不但喚起愛惜土地的環保意識，更為土地上的人們加油打氣，推出後大受好評，於官方頻道形象影片的觀看次數已經接近1150萬次。

「大金疼惜台灣」系列形象影片迴響非常熱烈成功，喚起大眾對於土地的關愛，重視相關環境保護的議題。和泰大金會長蘇一仲表示:「台灣市場與全球同步，將透過家用空調、商用空調、冷鏈設備、空氣淨化四大領域，全方位以卓越的綠色創新產品，攜手各大企業及消費者為節能跟減碳做出貢獻，疼惜台灣、地球與咱的未來。」