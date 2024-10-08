快訊／台中男陳屍公園！嚇壞晨運長輩　身分待查

▲台中北區一處公園今早傳出男子輕生。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市北區一處公園今早8時許傳出死亡案件，一名男子被發現陳屍老榕樹上，該公園今早不少民眾前往運動，赫然發現一名灰衣男子赤腳掛在樹上，紛紛走避，嚇得趕緊報案。警方目前已將現場封鎖處理中，詳細事發過程以及男子身分仍在釐清中。有民眾說，該樹目測約5層樓高，是該公園大棵榕樹，一早不少人受到驚嚇。

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