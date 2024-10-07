遠航張綱維重判15年...拒戴電子腳環就收押！還要每天拍照打卡

▲張綱維(左)涉嫌掏空遠航遭判重刑，法院認為有逃亡之虞，裁定接受電子設備監控。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空前董事長張綱維因涉嫌掏空35.8億元，上個月被台北地院一審依背信、偽造文書等罪嫌判刑14年，另有1年徒刑得易科罰金，因遭判重刑恐有逃亡之虞，北院7日傳喚交保在外的張綱維出庭調查後，裁定張綱維必須接受電子設備監控，雖張綱維認為這是對人格上的侮辱，但因合議庭表示，拒絕接受監控就會遭收押，張綱維只能苦笑接受配戴電子腳鐶。

合議庭30日上午一開庭就表明，因張綱維遭判刑，需要考量以電子設備監控替代羈押的必要性，張綱維表示所有資產被查扣，母親重病需要陪伴，他自己有信心上訴二審爭取清白，沒必要離開台灣。張綱維說：「我讀書一個警告也沒有，出社會一個前科也沒有，是清華傑出校友，我是有強烈榮譽感的人，電子監控對我是人格上的侮辱，希望保有一些尊嚴。」

檢方則認為，因為張綱維剛被判處重刑，法院也宣告高額沒收，在常情上有逃亡之虞，且張綱為有足夠資歷與人脈資源逃亡，建請法院進行電子監控，合議庭在評議後裁定張綱維需上電子腳環接受定位追蹤，遠離機場、港口、海岸線，另外需每天以手機拍照打卡，每周到派出所報到一次。

張綱維2009年以名下樺福建設集團入主因財務危機而重整的遠航，並於2011年4月18日復飛，但2019年12月12日，遠航無預警宣布隔天起停止所有營運，包含售票與飛航，造成上千位旅客權益受損、還有旅客滯留海外，民航局緊急協調其他航空公司支援，避免旅客遭丟包。

此時的張綱維一度關機失聯，由遠航對外公佈聲明，稱因不景氣影響而虧損擴大，加上他被詐欺集團詐騙、自己墊款9億元仍無法補破洞，願「一死謝罪」。檢方介入調查，發現張綱維涉嫌打腫臉充胖子，以不實重整計畫，隱瞞借鉅額高利貸，假裝完成遠航復飛所需的增資，再美化營運財報矇騙主管機關，私下卻將樺福集團約13億元債務，轉嫁遠航承受。

張綱維另在2016年以遠航名義向合庫貸款22億餘元，挪用於償還樺福等公司的債務，並把樺福蓋在北市小坪頂地區一批賣不掉的「爛尾樓」，過戶給遠航當成樺福集團已歸還約30億元給遠航，另靠作帳虛增收入掩飾財報赤字。

張綱維在偵查期間疑似搬移個人才財產、籌錢安頓親友，有脫產企圖逃亡跡象，因此遭聲押獲准，2021年獲准交保現金8000萬元外加律師個人擔保2000萬元，台北地院2024年9月30日依背信、業務侵占、偽造文書等罪，判張綱維14年徒刑、外加1年徒刑得易科罰金，其餘被訴違反《證交法》等部分無罪。可上訴。