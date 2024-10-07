山陀兒搶修！才從電線桿下來「女友怒分手」　他嘆：我真的好累

▲不滿原PO去搶修，女友氣到分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

山陀兒造成南部慘淹一片，連新北市金山也豪雨釀災。一名台電搶修人員透露，太多地方等著他去搶修復電，好巧不巧碰到女友生日，說好的慶祝只能延後，但女友無法理解甚至怒喊分手，接著就把原PO封鎖了。對此，原PO心累感慨「我真的好累！」引來眾多網友安慰，「颱風在替你篩選女友，所以她出局。」

一名男網友在Dcard表示，上周山陀兒撲台，他身為台電工作人員背負著搶修使命，因此沒辦法陪女友過生日，他也感到非常慚愧。對話可見，原PO才從電線桿下來，女友則問「今天到底可不可陪我過生日」，原PO無助道歉，希望等搶修完再補償陪伴。

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結果女友氣到提分手，「每次都這樣，在我需要的時候，你都不在，你去搶修吧，我自己一個人就過得很好，再見。」事後無論原PO怎麼哀求，女友已經不讀不回了，甚至LINE跟IG直接被封鎖。

原PO也有苦難言，「本來搶修復電就有壓力在了，用戶都站在旁邊看你表演，

停電用戶數的案件趕不完，搶修就很有壓力了，休息時間還要面對沒辦法陪伴家人，沒辦法陪伴女朋友的壓力...我真的好累！」

底下網友安慰直呼，「如果你是我男友，我生日願望之一是希望你能平安上下班，你會遇到珍惜你的人的」、「我爸也是台電搶修人員，我覺得他超級偉大！我都會等門，等他到家才上樓睡覺祝你找到一個會珍惜你的人」、「應該是要擔心你颱風天出去上工的安全性吧⋯生日很在意可以安排一下，離開這種人我覺得是好的，恭喜你」、「我老公是消防員，這種情況我只希望他可以平安」。

但也有網友認為，「她累積了很久的怨氣吧」、「立場不同，每個人要的不一樣而已」。原PO也補充回應，確實有幾個重要日子，他無法抽身陪伴，「她生病確診，我在當兵；紀念日的時候，發生大地震；她生日，颱風我去搶修」，但也強調平時都會帶她出遊住宿，寫小卡片等，「可能我做的還不夠好，我會當作教訓檢討的。」