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影／蔡英文抱起愛犬「樂樂」逛搜救犬展　互動曝光融化破萬網友　　

▲▼蔡英文與愛犬樂樂逛《毛英雄＆好夥伴》2024搜救犬特展。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文與愛犬樂樂逛《毛英雄＆好夥伴》2024搜救犬特展。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文愛貓愛狗出了名，她的愛犬樂樂更是台灣第一隻小型搜救犬，今（26日）她也貼出與樂樂參觀《毛英雄＆好夥伴》2024搜救犬特展的影片，影片中可見蔡英文與樂樂如家人般親密互動，參觀途中她還一手抱起樂樂，幽默表示「你今天不用工作」，可愛模樣吸引2.9萬人按讚。最後，蔡英文也提到，這個展，將到周日9月29日，歡迎大家趁著週末，去看看「毛英雄」與領犬員背後的故事。

蔡英文於instagram貼出「帶樂樂參觀搜救犬特展」影片，片中，蔡英文牽著可愛的樂樂，到處參觀逛逛，途中她還一手抱起樂樂，幽默表示「今天你不用工作」，導覽員透露，「樂樂是全台灣第一隻小型搜救犬」。而參觀過程中，更有小孩被樂樂吸引表示「我想跟牠自拍」，蔡英文也馬上回應「好啊」，影片末尾，蔡英文跟樂樂說「跟你的老朋友說再見」，被抱著的樂樂四處東張西望，可愛模樣融化了在場的導覽員，此影片一出更吸引2.9萬人按讚。

蔡英文表示，她家的樂樂，是退役的搜救犬。在重大災難發生時，搜救隊的狗狗總是第一時間深入災區，用牠們優越的嗅覺、敏捷的行動力，找到生還者。

蔡英文指出，回顧921 大地震之後，政府開始體會到搜救犬的重要性，我們在2000年開始培訓搜救犬隊。經過了20幾年，全台灣現在有 67 位領犬員，以及53隻通過認證的搜救犬。

最後，蔡英文強調，這次她帶樂樂來松菸文創園區的《毛英雄＆好夥伴》 2024 搜救犬特展來逛逛。這個展，將到這個週日9月29日，歡迎大家趁著週末，去看看「毛英雄」與領犬員背後的故事。

▼蔡英文抱起愛犬樂樂。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文與愛犬樂樂逛《毛英雄＆好夥伴》2024搜救犬特展。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼蔡英文愛犬樂樂是「台灣第一隻小型搜救犬」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文與愛犬樂樂逛《毛英雄＆好夥伴》2024搜救犬特展。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

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